ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (חמישי) דברים באירוע הרמת הכוסית של הליכוד, והציג את מערכת הבחירות כבחירה בין ימין לשמאל.

בהמשך קרא שלא להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, ורמז בדבריו ליו"ר מפלגת עמך ישראל עופר וינטר.

"זה או שמאל או ימין. אתם רוצים להילחם או להיכנע? על זה הבחירות", אמר נתניהו לאלפים ושיגר עקיצה לעבר יו"ר ישר גדי איזנקוט: "אין ישר - זה בלוף".

בהמשך הזהיר מפני אובדן קולות בגוש הימין ורמז למפלגתו של וינטר: "אסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן, וזה יפיל את גוש הימין".

נתניהו התייחס בהמשך לאחיו יוני שנפל ואמר: "אני שואב את הכוח מאותו יום שבו נפל אחי יוני, גיבור ישראל, נשבעתי לעשות הכל כדי להבטיח את נצח ישראל. כי אני לא נכנע, אנחנו לא נכנעים, אנחנו נלחמים. על זה הבחירות - ימין או שמאל, ואנחנו בוחרים ימין לטובת כל עם ישראל".

בהמשך התייחס ראש הממשלה למזרח התיכון והצהיר: "אנחנו שינינו את פני המזרח התיכון, ואנחנו עוד נשנה את פני המזרח התיכון.

נתניהו מנה שורה של מחבלים בכירים שחוסלו: "אני רוצה להזכיר לכם, לפני שנתיים נסראללה ישב בבונקר שלו, איפה הוא עכשיו? חוסל. איפה חמינאי? חוסל. איפה דף? חוסל. איפה הנייה? חוסל".

בסיום דבריו הציב נתניהו יעד נוסף ביחס לאיראן: "אנחנו חייבים להשלים את המשימה עד הסוף. אנחנו חייבים להפיל את המשטר האיראני".

ממפלגת 'עמך ישראל' נמסר בתגובה לדברי נתניהו נגד וינטר: "החלק הראשון לא נכון והחלק השני לא יהיה".