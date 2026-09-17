מחלוקת משמעותית מתנהלת בימים אלה בפרקליטות המדינה סביב העמדה שתציג המדינה בהליך הפסילה נגד יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, כך דווח בערוץ i24.

לפי הדיווח, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה ומנהל מחלקת בג"צים תומכים בפסילתו של אבו שחאדה, בעוד המשנה לפרקליט המדינה סבור כי הדברים שהוצגו אינם מובהקים מספיק.

היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה החליטה להמתין ולקרוא את הסבריו של אבו שחאדה בטרם תתקבל עמדה.

במרכז הדיונים עומדת בקשת הפסילה שהגישו עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר נגד אבו שחאדה, המבקשת למנוע את השתתפותו בבחירות לכנסת ה-26 מכוח סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, בין היתר בעילה של תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

אחת הראיות שהציגה עוצמה יהודית בבקשתה היא מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023 באתר בבעלות חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה, יממה לאחר מתקפת חמאס ובעת שהלחימה בתוך שטח ישראל עדיין נמשכה.

במאמר, שפורסם בין היתר באתר "אל-ערבי אל-ג'דיד", התייחס אבו שחאדה למתקפת חמאס כאל "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

בהתייחסו לכשל המודיעיני הישראלי כתב כי ישראל ושירותי המודיעין שלה "אינם יודעים הכול", והוסיף כי ניתן למנוע מהם לחדור למדינות, למפלגות ולתנועות פוליטיות באמצעות התארגנות מתאימה: "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".

בעוצמה יהודית טוענים בבקשת הפסילה כי הדברים מהווים תמיכה מפורשת בטרור נגד מדינת ישראל, וכי התמודדותו של אבו שחאדה לכנסת סותרת את החוק.

בן גביר הגיב לדיווח ותקף: "מי שאשם בעובדה שאדם כזה מתמודד לכנסת, הוא אהרון ברק שהעניק חסינות לאביו הרוחני עזמי בשארה, למרות פעילותו נגד מדינת ישראל. אותו בשארה העביר מידע ונ"צ לחיזבאללה תוך כדי מלחמת לבנון השנייה, וקרא להקים מדינה פלסטינית על חורבות מדינת ישראל. ההפקרות המשפטית היא חסות לטרור".