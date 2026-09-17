"הרשימה המשותפת", המאגדת את חד"ש, תע"ל ובל"ד, גינתה את הריגתו של עלאא מחאמיד, בן 38 מאום אל-פחם, שנורה בידי שוטר במהלך ניסיון מעצר.

בהודעה שפרסמה הרשימה נטען כי המשטרה מפעילה מדיניות של "יד קלה על ההדק" כלפי אזרחים ערבים, תוך שהיא מתרשלת, לטענתה, במאבק בפשיעה בחברה הערבית.

"כאשר מדובר באזרחים ערבים, המשטרה הישראלית, בהנחיות ישירות של השר הפשיסט המופקד עליה, איתמר בן גביר, נוקטת מדיניות של יד קלה על ההדק", נמסר מטעם הרשימה.

עוד טענה הרשימה כי שיטות הפעולה של המשטרה משקפות תפיסה שלפיה חיי האזרח הערבי זולים, ובמקביל האשימה את המשטרה בהתרשלות במאבק בכנופיות האלימות ובפשיעה המאורגנת בחברה הערבית.

לפי המשטרה, השוטרים ניהלו מרדף אחר מכונית חשודה שסיכנה עוברי אורח. במהלך ניסיון המעצר, כך לפי תיעוד מהאירוע, יצא מחאמיד מהמכונית והחל לתקוף את אחד השוטרים.

במשטרה מסרו כי השוטר חש סכנה לחייו ובתגובה ירה במחאמיד.