כוחות איראניים הפילו בימים האחרונים לפחות שני כלי טיס אמריקניים בלתי מאוישים מדגם MQ-1. כך דיווחה הלילה (שישי) רשת CBS מפי גורמים אמריקניים שביקשו להישאר בעילום שם.

הגורמים לא מסרו היכן הופלו הכטב"מים ולא ציינו באיזו גרסה של ה-MQ-1 מדובר. בדיווח צוין כי צבא ארצות הברית מפעיל שתי גרסאות עיקריות של הדגם: MQ-1 "פרדטור", שהיה בשימוש נרחב במהלך המלחמות בעיראק ובאפגניסטן עד הוצאתו משירות בחיל האוויר ב-2018, ו-MQ-1C "גריי איגל" הגדול יותר, שעדיין נמצא בשימוש פעיל, לרבות בכוחות למבצעים מיוחדים.

שני כלי הטיס פותחו בעיקר למשימות מודיעין, תצפית וסיור, אך ניתן חימושם גם בטילי "הלפייר". יכולותיהם הופכות אותם לשימושיים במיוחד באזור מצר הורמוז, לצורך מעקב אחר נתיב המים האסטרטגי, ניטור תנועות צבאיות איראניות וזיהוי איומים אפשריים על כוחות אמריקניים וכלי שיט מסחריים.

אם כלי הטיס שהופלו הם מטוסי "פרדטור", שוויים המוערך של שני הכלים יחד עומד על כ-8 מיליון דולר. מחירם של מטוסי "גריי איגל" משתנה בהתאם לתצורה ועשוי להגיע לעשרות מיליוני דולרים.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האחראי על ניהול הפעילות הצבאית האמריקנית מול איראן, סירב להגיב לדיווח.