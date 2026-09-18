נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר בראיון ל"פוקס ניוז" ששודר הלילה (שישי) כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם ארצות הברית, אך אינה מוכנה לכך עדיין. הוא הדגיש כי טהרן תצטרך להסכים לעסקה שתהיה טובה מבחינת וושינגטון, אחרת לא יושג כל הסכם.

"איראן רוצה להגיע לעסקה. לדעתי, היא עדיין לא מוכנה", אמר טראמפ והוסיף: "או שהם יגיעו לעסקה טובה, או שלא תהיה עסקה בכלל".

טראמפ ציין כי התקיפות האמריקניות, שבוצעו באמצעות מפציצי B-2, חיסלו את יכולתה של איראן להתקדם לעבר נשק גרעיני. לדבריו, ללא המבצע האמריקני, לאיראן היה כיום נשק כזה - "והם היו משתמשים בו. הם היו משתמשים בו בקלות רבה".

עוד הוסיף הנשיא האמריקני: "תסתכל בכל מקום בעולם, הם נחשבים כיום למדינה המרושעת ביותר בעולם, והם כאלה כבר זמן רב. הם כאלה כבר הרבה מאוד שנים".

טראמפ תיאר את איראן כמי שנמצאת ב"מצב חלש מאוד", והצביע על מוקדי התרסקותה הכלכלית, כולל אינפלציה שלדבריו עולה על 300%, לצד דיווחים כי חיילים, אנשי כוחות ביטחון ושוטרים אינם מקבלים את משכורותיהם.

בהתייחסו למצר הורמוז אמר טראמפ כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מלאה בנתיב המים האסטרטגי: "אנחנו שולטים במצר הורמוז. אנחנו שולטים בו באופן מוחלט".

כשנשאל אם הוא צופה הצבת כוחות אמריקניים נוספים או מעדיף לפתור את הסכסוך באמצעות הסכם, השיב: "אני חושב שבסופו של דבר ננצח. אני לא יודע אם זה יהיה באמצעות עסקה, אבל אנחנו כבר מנצחים".

בראיון קודם שהעניק אתמול לחדשות 12, ציין הנשיא כי הוא ניצב בפני "החלטה גדולה" בשאלה אם לחזור למלחמה רחבת היקף באיראן: "יש לי החלטה גדולה לקבל. האם אני רוצה להיכנס ולחסל אותם [את המשטר האיראני] או לא. זו החלטה גדולה. אצלי הכול יכול לקרות".