נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר בראיון לרשת "פוקס ניוז" ששודר הלילה (שישי) כי אינו מתחרט על המלחמה עם איראן וכי היה מקבל את אותה החלטה שוב, תוך שהדגיש כי ממשלו הצליח להשמיד את היכולת הגרעינית של איראן.

"אני לא מאמין במילה חרטה. אתה תמיד יכול להטיל ספק בעצמך במידה מסוימת. אם הייתי צריך לעשות זאת שוב, הייתי פועל בדיוק כפי שפעלתי. חיסלתי את היכולת הגרעינית שלהם".

טראמפ טען כי מתן אפשרות לאיראן להשיג נשק גרעיני היה מהווה איום קיומי על ישראל ועל המזרח התיכון, כמו גם על ארצות הברית.

"נניח שפתאום יש לאיראן נשק גרעיני. הם היו משתמשים בו. הם משוגעים. אני מתמודד איתם. הם משוגעים. והם היו משתמשים בו", אמר. "הם היו מוחקים את ישראל. הם היו מוחקים את המזרח התיכון. והם היו מתחילים לפגוע גם בכמה מהערים שלנו".

בהתייחסו להשלכות הכלכליות של הסכסוך, הצביע טראמפ על ביצועי שוק המניות בארה"ב ואמר: "שוק המניות נמצא כעת בשיא של כל הזמנים.... במהלך כל הסכסוך הקטן הזה, נקרא לזה סכסוך, שוק המניות בשיא של כל הזמנים. הוא עולה. ממשיך לעלות. הנפט עלה".

טראמפ טען בנוסף כי איראן מנסה להשפיע על בחירות האמצע מתוך תקווה להדיח אותו, כך שהדמוקרטים יאפשרו לה לשמור על יכולת גרעינית: "הם מנסים לעשות כל שביכולתם כדי להדיח אותי, מכיוון שהם חושבים שהדמוקרטים יאפשרו להם למעשה להחזיק בנשק גרעיני. לא יהיה להם נשק גרעיני".