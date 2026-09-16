ממשל טראמפ מגבש הצעה לחבילת רכש צבאי עבור ישראל בהיקף של 2.8 מיליארד דולר. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם אמריקני המעורה בפרטי העסקה המתוכננת.

לדברי הגורם, שדיבר בעילום שם, העסקה המתוכננת כוללת 40,000 פצצות במשקל 2,000 פאונד לצד עשרות אלפי פצצות כבדות נוספות.

הוא הוסיף כי ההצעה כבר הוגשה באופן בלתי-פורמלי לוועדות הקונגרס המפקחות על עסקאות נשק משמעותיות של ארה"ב.

בשלב זה, מחלקת המדינה האמריקנית ושגרירות ישראל בוושינגטון נמנעו מלהגיב לדיווח.

הידיעה מגיעה כשיבועיים לאחר שהנשיא דונלד טראמפ ניסה להרגיע את ישראל, ברקע הסלמת העימות בין ארצות הברית לאיראן. בריאיון לחדשות 12 אמר אז טראמפ: "ישראל לא צריכה לדאוג. אתם יודעים למה? כי אני הנשיא, ואני אדאג לישראל".

עסקת הרכש המתוכננת מגיעה כמה חודשים לאחר הצבעה שנערכה ביולי בבית הנבחרים, שבה נדחתה ברוב של 313 מול 104 הצעה לתיקון חוק שהייתה מבטלת סיוע צבאי וחוץ לישראל בסך 3.3 מיליארד דולר.

את התיקון יזם חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מקנטקי, מבולטיה מבקרי סיוע החוץ במפלגתו. במהלך הדיון אף הגדיר מאסי את ישראל כ"מקבלת הקצבאות הגדולה ביותר מארצות הברית", והיה הרפובליקני היחיד שתמך בהצעה.