הרב אייל ורד: תשובה - בקו של אור

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-19 מתייחס הרב אייל ורד, רב קהילת "יחדיו" ור"מ במכון מאיר, לצורך בתשובה מתוך שמחה ואור.

"בדורות האחרונים התשובה שלנו היא בקו של אור, תיקון ואהבה. לכן, הרבה פעמים היצר הרע, כדי להפיל אותנו מתחפש למחשבות של תשובה שממלאות אותנו עצבות. בחסידות אומרים שעצבות אינה עבירה אבל מביאה לכל העבירות בעולם", מסביר הרב ורד.

לדבריו "התשובה האמיתית מביאה את האדם לידי שמחה וכוח. הוא מתמלא באור. בדורנו התשובה היא חזרה לאופטימיות ושמחה - לאמון שאפשר לתקן".