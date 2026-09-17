הרב בועז חדד: כשאור התשובה מאיר, הכל נראה אחרת

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-16 מתייחס הרב בועז חדד מישיבת בית אל, מתייחס לפער שעלול למנוע עשיית תשובה - בין המעשים לרצון הפנימי העמוק של הנפש.

"בעולם מתקדם כמו שלנו, שיש בו כל כך הרבה אפשרויות, לכאורה היה אפשר לומר שאין מקום לתחושות כמו עצבות, תסכול ודיכאון. אבל רבים מהאנשים חשים תחושות האלה. כשאדם לא נאמן לרצון הפנימי שלו ולזהות שלו - תוך זמן קצר הנפש תדרוש את מה שהיא צריכה - והוא ירגיש תחושות של מחנק, דיכאון ותסכול", מדגיש הרב חדד.

לדבריו "עלינו לשאול את עצמו - כמה אנחנו חיים ביום יום על פי הרצונות שלנו ולא לפי תכתיבים חיצוניים? לכל אחד מאיתנו יש נשמה טהורה שהקב"ה נתן בנו. הנשמה רוצה להתקרב לקב"ה, וכשאנחנו לא נותנים לה את זה, היא נחנקת".

"הפתרון לדבר הזה הוא התשובה", הוא מוסיף. "אף אחד לא מצפה שביום אחד אדם ישתנה מהקצה אל הקצה. אבל כשאור התשובה מופיע ואדם מבין שהוא צריך להתחיל שינוי - הוא מתחיל להרגיש את הנועם, העונג והמתיקות של התשובה".