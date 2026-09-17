הרב טל שאוליאן: להפוך לגרסה הכי טובה שלך

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-17 מסביר הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון, את החשש הטבעי מלעשות תשובה ומספק את הפתרון של הרב קוק לכך.

"העולם מלא בפחד מתשובה. אנשים חוששים להשתנות. בשביל תשובה צריך המון כוח משום שאנשים מפחדים ממש להיות הגרסה הכי טובה של עצמם", אומר הרב שאוליאן.

לדבריו, במצב הזה, צריך פשוט לשחרר ולדבוק בבורא העולם. "אדם צריך לבטוח בקב"ה ומתוך הביטחון בה' הוא שב בתשובה. קח אחריות על החיים שלך ותעשה אותם הכי טובים שהם יכולים להיות. היה גיבור ומתוך זאת תעשה חיל".