הדברים של רביב דרוקר על רום ברסלבסקי חדשות 13

שורד השבי רום ברסלבסקי תקף בחריפות את מגיש חדשות 13 רביב דרוקר, לאחר שהאחרון הקדיש את פתיח תוכניתו להתבטאויות שפרסם ברסלבסקי נגד פעילי שמאל.

ברסלבסקי טען בתגובה כי דרוקר הציג את דבריו מבלי להראות את הדברים שנכתבו נגדו קודם לכן.

"שורד השבי רום ברסלבסקי מטריף את אלו שהפגינו למענו בכיכר החטופים", פתח דרוקר את דבריו. "הוא תוקף אותם לא פעם בצורה מעליבה. לאלון לי גרין, שהיה פעיל מאוד במחאה, אבל גם פעיל נגד הכיבוש, הוא כתב 'אני מתבייש שהפגנת למעני, מקומך בכלא על בגידה'".

דרוקר הציג גם דברים שכתב ברסלבסקי נגד היוצר חגי לוי: "על היוצר חגי לוי, שפעל בלי סוף למען שחרור החטופים, הוא כתב, 'אדם שפל ועלוב'. חלק מהמפגינים מתחרפנים, מה שנדמה בעיניהם ככפיות טובה, ותוקפים אותו בחזרה".

לצד הביקורת על ההתבטאויות, דרוקר טען כי אין מקום למתקפות אישיות נגד ברסלבסקי בשל התקופה שעבר בשבי: "רום, אתה יכול לתמוך בנתניהו, לחזק את בן גביר, לתקוף את מי שבא לך כמה שבא לך. אחרי שנתיים בשבי חמאס, יש עליך שרשרת חסינות. לא משנה מה תגיד, אסור לתקוף אותך אישית".

בהמשך השמיע דרוקר דברים שאמר בעבר אביו של ברסלבסקי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והקדים להם: "כן מותר לי להגיד שאני מתגעגע גם לשמוע קצת את אבא שלך".

ברסלבסקי הגיב לדברים במתקפה חריפה וטען כי דרוקר לא הציג לצופים את ההתבטאויות שלדבריו קדמו לתגובותיו: "אתה חתיכת אפס מאופס, רביב דרוקר, זה ידוע על ידי כולם. למה אתה לא מצרף את תגובת 'היוצר' חגי לוי נגדי שבו קילל אותי והעליב אותי? ולמה אתה מנרמל 'כיבוש' מאת אלון לי גרין? ברגע שמישהו יתקוף אותי, אתקוף בחזרה. לך תחפש אייטמים יעיתונאי עוכר ישראל".

בהמשך התייחס גם לבחירה של דרוקר להשמיע את דבריו של אביו מתקופת השבי: "איזה כיף לשמוע שמתגעגעים לשמוע את אבא שלי בוכה על הבן שלו שחטוף בעזה, ריגשת. ואני עדיין תוקף כל אדם באשר הוא מכל המחנות שלקח את נושא החטופים והפך אותו לפוליטי. איני תומך בנתניהו ולא מחזק את בן גביר. את קורא לעצמך עיתונאי?"