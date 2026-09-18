שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף יצא להגנתו של ח"כ חנוך מילביצקי ותקף בחריפות את עובדי לשכתו, לאחר שמקבוצה פנימית הודלף סרטון שבו נראה מילביצקי נוזף בהם בעקבות התעלמותם מהודעותיו אחרי שהגיע למקום לא ריאלי בפריימריז בליכוד.

וסרלאוף מתח ביקורת על התנהלות העובדים: "אני חייב להוציא את זה כי זה באמת יושב לי על הלב. אני בז לכפיות טובה. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. קיבלתם משרת אמון. מישהו בחר בכם, סמך עליכם, הכניס אתכם ללשכה שלו ונתן לכם מקום ופרנסה. ואז מגיע הרגע שמתברר שהוא לא ממשיך לקדנציה נוספת ופתאום לא עונים לטלפונים?"

בהמשך התייחס ישירות להדלפת התיעוד: "אתם עדיין מקבלים משכורת מהלשכה, כן? ולהוציא סרטון שמביך את חבר הכנסת שאתם עדיין עובדים אצלו? באמת שאני לא מצליח להבין את זה".

לדבריו, לעובדי הלשכה עומדת האפשרות לעזוב אם אינם מעוניינים להמשיך בתפקיד, אך כל עוד הם עובדים עם מילביצקי הוא מצפה מהם לנאמנות: "מותר לכם להתאכזב, מותר לכעוס ומותר גם לקום וללכת. אף אחד לא חייב לאף אחד את החיים שלו. אבל בחייאת, איפה הכרת הטוב? איפה קצת נאמנות? איפה הכבוד לבן אדם שנתן בכם אמון?"

וסרלאוף חתם את דבריו במתקפה חריפה: "דווקא כשהאינטרס נגמר רואים מי עומד מולך. ואנשים שברגע שכבר אין להם מה לקבל ממך מפנים לך את הגב, זה משהו שאני פשוט לא מסוגל לכבד. זה מכעיס אותי וזה בעיקר מאכזב אותי. תתביישו. באמת".

בסרטון שהודלף נשמע מילביצקי עצמו מביע כעס על עובדי לשכתו, שלטענתו לא עדכנו אותו מי מהם מתכוון להתלוות אליו למחרת ולא השיבו לפניותיו.

"שלום לכולם, שנה טובה, 20:21 ועד עכשיו אני לא יודע מי בא איתי מחר", פתח מילביצקי את דבריו. "אני שמח שלכולכם יש תוכניות, ואני גם שמח שאף אחד מכם לא מוצא ולא חושב שנכון לענות לי אחרי כל כך הרבה זמן. כל אחד יש לו את התוכניות שלו, במקום לבדוק מה קורה איתכם ומה קורה איתי".

בהמשך הבהיר כי אם העובדים אינם מעוניינים להמשיך בעבודתם, הוא מוכן להביא לסיום העסקתם בסוף החודש: "עכשיו אתם אפילו לא עונים לי, אז אם לא בא לכם לעבוד ואתם לא מרגישים מחויבים - זה מצוין. בואו נסיים כולנו ב-30 בספטמבר, כולכם הולכים הביתה, רוצים? אני אביא מישהו, אם אני אחשוב שאני צריך, שיהיה לי צמוד ושאני אוכל להיעזר בו לחודש-חודש וחצי שנשאר לי. בואו, בבקשה, רק תגידו לי את זה".