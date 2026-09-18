הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה על היערכות מבצעית מתוגברת של צה"ל במהלך יום הכיפורים, הכוללת עיבוי כוחות בשלושת הפיקודים המרחביים, הגברת הכוננות והצבת עתודות שניתן יהיה להקפיץ בהתאם לצורך.

במסגרת ההיערכות הוקצו פלוגות תגבור ייעודיות לפיקוד הצפון, פיקוד המרכז ופיקוד הדרום. בנוסף, בכל אחת מהגזרות ישהה במהלך החג מפקד בכיר.

גם בחיל האוויר ובחיל הים תוגבר ההיערכות. חיל האוויר יעמיד במהלך יום הכיפורים מספר מוגבר של מטוסים חמושים, ובזרוע הים תוגדל נוכחות ספינות הטילים ויעובה מערך כלי הביטחון השוטף בגבולות.

בפיקוד העורף יהיה אלוף תורן במפקדה, ובכל אחד מהמחוזות יוצב מפקד מחוז תורן במהלך החג.

לצד הכוחות שיתוגברו בגזרות עצמן, צה"ל יעבה גם את מערך העתודה. פלוגות נוספות יישארו בכוננות ויוכלו להיות מוקצות לפיקודים השונים במקרה הצורך, לצד כוננויות מטכ"ליות שיוגדרו בחלוקה לגזרות.