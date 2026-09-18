חמדאן חמדאן, תושב מג'ד אל כרום בן 32, נעצר לאחרונה בחשד למגע עם סוכנת זרה מלבנון ולביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתה. כתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש ביום ראשון.

המעצר בוצע במסגרת פעילות משותפת של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ושירות הביטחון הכללי.

לפי הודעה משותפת של המשטרה ושב"כ, בחקירה עלה כי במשך מספר חודשים עמד חמדאן בקשר עם הסוכנת הזרה והתבקש על ידה לבצע משימות ביטחוניות.

עוד נטען כי חמדאן היה מודע לכך שהקשר מתנהל מול סוכנת זרה מלבנון. על פי החקירה, נעשו ניסיונות להעביר לו תמורה באמצעות רכישת מוצרים בישראל בידי הגורם הזר והעברתם אליו.

החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חוף, וביום ראשון צפוי להיות מוגש נגד חמדאן כתב אישום.

בעקבות החקירה הזהירו המשטרה ושב"כ אזרחים ותושבים מפני יצירת קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב או עם גורמים שאינם מזוהים, ובפרט מפני ביצוע משימות עבורם בתמורה לתשלום או מסיבה אחרת.

במערכת הביטחון ציינו כי גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב ממשיכים בניסיונות לגייס ולהפעיל ישראלים לביצוע משימות ביטחוניות, ריגול וטרור, בין היתר באמצעות פניות ברשתות החברתיות.