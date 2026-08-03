נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הורה לשחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני חייל מילואים הנאשם במגע עם סוכן חוץ איראני, כך דיווח העיתונאי אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, מדובר בחייל מילואים ששירת בבור חיל האוויר, אשר לפי כתב האישום פעל יחד עם חייל נוסף ששירת בתפקיד רגיש, ותלה שלטים וריסס כתובות גרפיטי פרו-איראניות תמורת תשלום מגורם זר, כאשר ידע כי מדובר בסוכן של מדינה המצויה במלחמה עם ישראל. כתב האישום נגדו הוגש בינואר 2025, והוא הודה במיוחס לו במהלך חקירתו.

גרינצייג ציין כי ההליך הפלילי מצוי בשלב מתקדם וכי פרשת התביעה כבר הסתיימה. עוד הדגיש כי תסקירי שירות המבחן שהוגשו בעניינו היו שליליים, וכללו קביעה שלפיה הנאשם אינו נוטל אחריות מלאה על מעשיו, לצד המלצה שלא לשחררו למעצר בית בשל המסוכנות הנשקפת ממנו.

בהחלטתו כתב השופט עמית כי "לצד התארכות ההליכים והצפי לפחות לשתי הארכות מעצר נוספות שיידרשו, נתתי משקל של ממש גם לטענות המשיב ביחס לתנאי כליאתו הקשים".

עוד קבע כי "בהינתן חלוף הזמן מאז מעצרו והתמשכות ההליכים, אני סבור כי ניתן להסתפק במעצר בפיקוח אלקטרוני, גם אם לא מדובר בהסדר אידיאלי".

גרינצייג מתח ביקורת חריפה על ההחלטה וכתב כי מדובר ב"החלטה תמוהה, לשון המעטה". לדבריו, "אדם ששירת בבור יודע כל מיני דברים וראה כל מיני דברים. אם הוא הסכים לבצע פעולות עבור סוכן איראני בזמן המלחמה תמורת פרוטות - זה מלמד עד כמה הוא אדם נטול עכבות ואחריות בסיסית".

עוד ציין כי הנאשם מואשם גם בהשמדת ראיה, וכי למרות שהעבירות בוצעו, לפי כתב האישום, באמצעות אפליקציית טלגרם, לא הוטלו עליו מגבלות כמו איסור שימוש בטלפון חכם או גלישה באינטרנט.