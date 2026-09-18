מהכנסת לגלשן: השר עמיחי שיקלי גלש יחד עם פצועי צה"ל בהרצליה

השר עמיחי שיקלי החליף השבוע את אירועי הרמת הכוסית בגלשן, כשהצטרף לפצועי צה"ל לגלישה במסגרת האירוע השנתי של עמותת "החזקים מתגלים" במועדון הגזיבו בהרצליה.

העמותה פועלת למען פצועי ופצועות צה"ל באמצעות גלישת גלים ופעילות שיקומית-קהילתית. שיקלי, ששירת כמ"פ באגוז, פגש במהלך האירוע את הפצועים והצטרף אליהם לגלישה.

"השבוע השתתפתי בלא מעט הרמות כוסית, אבל זו הייתה ללא ספק אחת המיוחדות שבהן", סיפר שיקלי.

לדברי השר, המשתתפים באירוע צברו יחד אלפי ימי מילואים: "רק האנשים שבסרטון צברו יחד כ-15,000 ימי מילואים. מספר שממחיש במעט את גודל הנתינה והמחויבות שלהם למדינה".

שיקלי חתם: "תודה על ההזמנה, על העשייה החשובה ועל הזכות להרים כוסית לשנה החדשה יחד עם הגיבורים שלנו. שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל".