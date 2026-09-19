הרב טל שאוליאן: תשובה - חזרה לאחדות

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-22 מתייחס הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון, לתשובה העולמית השונה מזו הפרטית.

לדבריו "קשר עם אלוהות זה משהו שאנחנו מוצאים אותו בכל המקום. זה אומר שכל בני האדם מחפשים קשר עם הנשגב. זה טבעי עבורם. הרב קוק אבחן את הדבר הזה ואמר ש'כל האנושות שואפת לאלוקות'. צריך מילה לשאיפה האדירה הזו - והרב קוק מספק אותה: תשובה".

"תשובה זה לא רק מה שאני עושה בפן הפרטי. יש תשובה עולמית, אדירה, שרוצה לכנס את כל העולם למקום אחד - שאיפה לטוב המוחלט ולקב"ה. הכל זה תשובה. כשאתה רואה בניין שמתקדם, מדינה שהופכת להיות פחות מושחתת - זו תשובה. האדם עלול להיות נפרד מאלוקות כשהוא נופל בתאוות. כשהוא עושה תשובה הוא חוזר להרמוניה, לאחדות האחת", מסכם הרב שאוליאן.