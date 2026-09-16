הרב אייל ורד: תאמין בעצמך, תייצר שינוי

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-15 מתייחס הרב אייל ורד, רב קהילת "יחדיו" ור"מ במכון מאיר, על האמון האישי של האדם ביכולת שלו לעשות תשובה ושינוי.

"כשאדם עושה תשובה יש לו מחשבות על שינוי ובעקבותיהן גם זיכרון של ניסיונות עבר שלא הצליחו. אבל אם נסתכל מסביבנו נבין שאפשר להשתנות. הרב קוק אומר שזה קל מאוד לחזור לתשובה - כי גם שינוי קטן משמעותי - ומספר שינויים קטנים כבר מצטרפים לשינוי גדול", מסביר הרב ורד.