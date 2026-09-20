המנהל האזרחי פינה פלישות מאדמות מדינה המיועדות להרחבת גנים וכדים

יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי ביצעה מבצע אכיפה בצפון השומרון, במסגרתו פונו נטיעות ונהרסו מבנים ותשתיות בשטח המיועד להתפתחות היישובים גנים וכדים.

על פי המנהל האזרחי, במהלך הפעילות אותרו מספר פלישות לאדמות מדינה, ובהן נטיעה של כ-500 עצי זית על שטח המשתרע על פני כ-250 דונם. בנוסף אותרו במקום מבנים ותשתיות שלדברי המנהל הוקמו ללא היתר.

השטח שבו בוצעה האכיפה נמצא במרחק של כ-100 מטרים בלבד מהנקודות שבהן מתוכננת הקמת שכונות חדשות בגנים ובכדים.

במנהל האזרחי מסבירים כי הפעילות נועדה לעצור כבר בשלב מוקדם השתלטות חקלאית על הקרקע, מתוך כוונה למנוע מצב שבו הנטיעות והבנייה יקבעו עובדות בשטח ויקשו בהמשך על מימוש תוכניות הפיתוח של היישובים.

יחידת הפיקוח פועלת תחת אחריות השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שמציג את פעילות האכיפה כחלק ממדיניות שנועדה להגן על אדמות המדינה ולמנוע ניסיונות שנועדו לפגוע בהמשך ההתיישבות ולבסס הקמת מדינה פלסטינית.

סמוטריץ' אמר: "אדמות המדינה אינן הפקר. מי שמנסה להשתלט עליהן ולקבוע עובדות בשטח ייתקל במדינת ישראל ובמערכת אכיפה נחושה".

הוא הדגיש: "המדיניות שלנו ברורה - לא מחכים שההשתלטות תהפוך לעובדה מוגמרת. מזהים, אוכפים ומסכלים. נמשיך לפעול בנחישות נגד בנייה בלתי חוקית והשתלטות על אדמות מדינה, לחזק את המשילות ולשמור על הקרקע לדורות הבאים. אני מודה ליחידת הפיקוח ולמנהלת ההתיישבות על העבודה המקצועית והנחושה".