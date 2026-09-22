הרב יוסף קלנר, ר"מ במכינה הקדם צבאית בני דוד בעלי ומראשי רבני ישיבות הקו, התייחס להקלטות שפורסמו בשמו ובהן נשמע כשהוא מותח ביקורת על מפלגת "נעם לישראל" ומדגיש כי עמדתו האידיאולוגית ביחס למפלגה נותרה בעינה.

בהקלטות שפורסמו בימים האחרונים נשמע הרב קלנר כשהוא מבקר את ההישגים של המפלגה ואף אומר כי הוא מצפה שאבי מעוז יודיע על פרישה. הדברים עוררו סערה ציבורית והוצגו כאילו הרב קלנר מתנגד לריצת המפלגה ולדרכו של מעוז.

כעת מבקש הרב קלנר להעמיד את הדברים על דיוקם. לדבריו, הוא נשאל על עמדתו ביחס לנעם בשני מישורים - הרעיוני והמעשי - ועל כך השיב. "מבחינה רעיונית, נעם - זה האמת. נעם, ואני עם נעם מאה אחוז. זו האידיאולוגיה, זה מה שצריך לעשות, זה הרעיון".

הוא התייחס באופן ישיר לאבי מעוז ודחה את הרושם כאילו ביקורתו הייתה אישית. "אבי מעוז - פנומן, איש ישר, איש מעלה, איש גדול, איש מעשה, איש רוח", אמר, והוסיף כי הוא עצמו חייב למעוז תודה אישית ומשפחתית על סיוע שהעניק לו בעבר. לדבריו, אין להסיק מביקורת על הישגיה המעשיים של המפלגה ביקורת אישית על העומד בראשה.

לדבריו, הוא לא התיימר לתת הוראה לכלל ישראל כיצד לנהוג בבחירות. "לא נשאלתי מה הדרכתי לעם ישראל", אמר.

בשלב זה עבר הרב קלנר להתייחס למערכת היחסים שלו עם הרב צבי טאו ולהבהיר את שאלת הסמכות בעניינים ציבוריים. לדבריו, הוא תלמידו של הרב טאו במשך שנים רבות, ובסוגיות כלל-ישראליות מורכבות אינו רואה את עצמו כמי שיכול להציב את דעתו מול דעת רבו. הרב קלנר אף יצא נגד מי שמנסים להשתמש בדבריו כדי ליצור רושם כאילו קיימת מחלוקת בינו לבין הרב טאו.

את הדברים המעשיים סיכם הרב קלנר באמירה מפורשת: "שואלים למעשה את הרב טאו. זהו. זה מה שאני אומר. אני בעד נעם. אם אתם מפרסמים עליי שאני נגד נעם, תמסרו - אני בעד נעם".

בהקלטה קודמת שפורסמה לפני כשבוע נשמע הרב קלנר אומר. "דעתי האידיאולוגית על מפלגת נעם, שמצביעה לדברים מאוד מאוד נכונים, ומצביעה על בעיה אקוטית שצריך להתמודד איתה", אמר.

עם זאת, כאשר עבר לבחון את פעילותה המעשית של המפלגה, השמיע ביקורת חריפה. "באמת יש שתי פאזות, זאת אומרת עקרונית, אידיאלית ומעשית. מעשית, דעתי על מפלגת נעם - אינני יודע מה זה מפלגת נעם. אני לא יודע מה היא עושה, אני לא יודע מה היא קידמה, אני לא יודע למה זה טוב בשלב זה".

הרב קלנר נשאל גם על העובדה שרבנים המזוהים עם עמדותיו תומכים במפלגת נעם, ובראשם הרב צבי טאו. "אני לא אגיד שזה לא מעניין אותי, אבל זה לא משנה לי. זה לא משנה לי לגבי דעותיי. דווקא מעניין אותי, ולהערכתי כולם תומכים כי הרב טאו תומך. והרב טאו תומך, אז זה עדיין לא ברור לי למה הוא תומך ומה קורה פה עכשיו".

הוא גם אמר כי הציפיה שלו היא שאבי מעוז יפרוש בסופו של דבר מהמרוץ. "אני מצפה לכך שברגע האחרון אבי מעוז יודיע שהוא פורש. אני מצפה שקרוב לבחירות אבי מעוז יגיד שהוא לא רץ".