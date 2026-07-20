ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון מסר שיעור מיוחד בהר הבית, שבו הגיב לחוברת "תשיב מקדש לתוכנו" של הרב יוסף קלנר ודחה את טענותיו נגד העלייה להר הבית.

במהלך השיעור הוצגו, לדבריו, הוכחות וראיות על המסך בזמן אמת.

אחת מטענותיו של הרב קלנר הייתה כי התנועות לעלייה להר הבית ועליות היחידים גורמות לעלייה של איסור. על כך השיב הרב וולפסון כי בפסיקה יש חשיבות להיכרות עם המציאות, וטען שמי שאינו נמצא בשטח אינו יכול לבסס טענות על המציאות.

לדבריו, העלייה להר הבית כהלכה והנוכחות של יראי ה' במקום מונעות מכשול, ובזכות העולים כהלכה התמעטו מאוד העליות שאינן נעשות כהלכה.

עוד טען הרב קלנר כי הזלזול בגדולי תורה וההתעלמות מרוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל מובילים להרס התורה. הרב וולפסון השיב כי אין זה ראוי, בשם כבוד התורה, להתעלם מפוסקים המצדדים בעלייה להר הבית, והוסיף כי לדבריו אין להציג את הרב דב ליאור כדעת יחיד, משום שלדבריו ישנם עשרות רבות של גדולי תורה והוראה המתירים ואף רואים מצווה בעלייה להר הבית.

בהמשך התייחס הרב וולפסון לטענת הרב קלנר שלפיה אין בעלייה להר הבית משום מצוות כיבוש, משום שכיבוש נעשה בידי מדינה וצבא ולא בידי יחידים. לדבריו, גם ההתיישבות בארץ ישראל נעשית באמצעות מתיישבים הפועלים בשטח, ומתוך כך מוחלת הריבונות במקום.

הצטרפו והיו שותפים למהפכה בהר הבית

הרב וולפסון הוסיף כי לדבריו ניתן לראות תהליך דומה גם בהר הבית. הוא אמר כי בעבר נהגו במקום הערבים "כבשלהם", ואילו כיום, בעקבות עליית יהודים בטהרה, "הריבונות במקום שבה למקומה, אברכי ישיבת הר הבית מקיימים תפילות שחרית ומנחה מידי יום, שירי תפילה והודאה נשמעים בקול רם מתוך מורא מקדש, והשכינה שבה לשרות בהר המוריה".