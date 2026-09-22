כ-40 קילומטרים בלבד מחופי איראן, בעיצומה של המתיחות הביטחונית במצרי הורמוז, הגיע העיתונאי החרדי יצחק הורוויץ אל הצד העומאני של אחד מנתיבי השיט הרגישים בעולם - ומשם יצא להפלגה אל תוך המיצר.

הורוויץ, כתב העיתון "בקהילה" והמגזין האמריקני "עמי", ביקר בחצי האי מוסנדאם, מובלעת עומאנית הצופה אל המיצרים. האזור, שבו עוברת תנועה משמעותית של נפט וגז לצד כלי שיט אזרחיים וצבאיים, נמצא כיום תחת אבטחה כבדה.

מאחורי הנוף ההררי והמפרצים העמוקים של מוסנדאם מסתתרת, לפי העדויות ששמע הורוויץ במקום, מציאות מתוחה בהרבה. מקומיים סיפרו כי האזור, ששימש בעבר מוקד לתיירים, הפך לזירה שבה המבקרים נבדקים בקפידה והחיילים מזהירים מפני צילום בקרבת בסיסים צבאיים.

בעיר ח'סאב, נקודת היציאה להפלגות במיצרים, מצא הורוויץ רחובות כמעט ריקים מבני אדם, אך מלאים בעזים המשוטטות בחופשיות. בעל קיוסק מקומי, המכונה "מסעדה איראנית", סיפר לו כי חלק מהעזים מגיעות בהברחה מאיראן בסירות מהירות.

לדבריו, נתיב ההברחות פועל בשני הכיוונים: ציוד אלקטרוני מועבר מדובאי לאיראן, ובדרך חזרה מובאים מקנה וכבשים. כל זאת, לדבריו, גם בתקופה שבה ההפלגה באזור עלולה להפוך למסוכנת.

"היו כטב"מים מאיראן שנפלו על ההר", סיפר בעל המסעדה. "ולפעמים רואים פצצות נופלות על ספינות, אבל בעיר עצמה שקט".

לאחר שחיפש בנמל ח'סאב מי יהיה מוכן לצאת איתו אל המיצר, מצא הורוויץ קברניט מקומי בשם יונס, שהסכים להשיט אותו ואת מלוויו.

במהלך ההפלגה הבחינו במכליות נפט גדולות העומדות סמוך לחוף בשעות היום. לפי הדברים ששמע הורוויץ במקום, המכליות ממתינות לשעות החשיכה לפני שהן חוצות את המיצר, בשל החשש מתקיפות וממוקשים ימיים.

יונס סיפר גם על תקיפה שבה חזה לאחרונה. לדבריו, כטב"ם פגע במכלית שהפליגה תחת דגל פנמה והספינה עלתה באש. מלח אחד נהרג ושאר אנשי הצוות חולצו. בהמשך, לדבריו, התברר כי מדובר במכלית איראנית שהבריחה נפט.

המסע המלא של הורוויץ במצרי הורמוז, לצד התיעוד והתמונות שצילם באזור, מתפרסם בגיליון החג המורחב של "בקהילה".

המסע צילום: בקהילה