W.Bank settlements raise ethnic cleansing 'specter': UN chief | AFP

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש תקף היום (שלישי) את ישראל בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, וטען כי "היקף ההרג וההרס בעזה חסר תקדים".

גוטרש קרא בנאומו להפסקת אש מיידית ברצועת עזה ולהזרמת סיוע הומניטרי. לצד זאת, הוא קרא להבטיח את חופש השיט בהתאם לחוק הבין-לאומי.

מזכ"ל האו"ם התייחס גם לסוגיה המדינית וקרא שלא לאפשר ל"פתרון שתי המדינות להיעלם".

בהמשך דבריו מתח גוטרש ביקורת חריפה על מדיניות ישראל ביהודה ושומרון. "האלימות והרחבת ההתנחלויות רומסות את הדרך לשלום ואת החשש מפני טיהור אתני", אמר.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לעלות רביעי לדוכן הנואמים בעצרת הכללית, אחרי מזכ"ל האו"ם, נשיא העצרת ד"ר חלילור רחמן ונשיא ברזיל לואיז אינסיו דה סילבה.

עם הגעתו למטה האו"ם בניו יורק התייחס טראמפ לעיתונאי CNN שנכחו במקום, על רקע העימות בינו לבין הרשת והחלטתו להרחיק את כתביה מהבית הלבן. הנשיא אמר כי הוא "מופתע" לראות את אנשי CNN מסקרים את הגעתו.

טראמפ נשאל גם על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, והשיב בקצרה כי על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין "לסיים את המלחמה".

לאחר נאומו של טראמפ אמורים לשאת דברים מלך ירדן עבדאללה השני, נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן, נשיא קירגיסטן סאדיר ג'פארוב ואמיר קטר השייח' תמים בן חמד א-ת'אני.