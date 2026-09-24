האב השכול שר באו"ם: "עם ישראל חי"

האב השכול איציק בונצל שר הערב (חמישי) "עם ישראל חי" באולם העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, בעת כניסתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנאום.

לאחר מכן פרסם בונצל את התיעוד וכתב: "שנתניהו נכנס לאולם באו"ם עמדתי וצעקתי בקול חזק לכל אומות העולם 'עם ישראל חי'".

השירה נשמעה עם כניסתו של נתניהו לאולם, כאשר במקביל עשרות נציגי מדינות עזבו את המקום עם תחילת נאומו.

נתניהו התייחס ליציאת הנציגים ואמר מעל הבמה: "אם יש עוד פחדנים שעדיין לא עזבו את האולם, בבקשה עשו זאת עכשיו!".

בהמשך נאומו התייחס ראש הממשלה למלחמה בשלוש השנים האחרונות, לטבח שבעה באוקטובר, למערכה מול איראן ולחיזבאללה.

באחד הרגעים הבולטים בנאום שלף נתניהו ביפר והציג אותו מעל בימת האו"ם. "זוכרים את הביפרים?", שאל, והוסיף כי חיזבאללה "ודאי זוכר".