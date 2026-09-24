יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן) נשא נאום בווידאו בפני העצרת הכללית של האו"ם, שבמהלכו תקף את מדיניות ישראל, קרא לעצירת אספקת הנשק אליה והציג את דרישותיו בנוגע לעתיד רצועת עזה והקמת מדינה פלסטינית.

במהלך נאומו נמנע אבו מאזן מלהזכיר או לגנות את הטרור, והתמקד בטענות נגד ישראל ובקריאה לקהילה הבינלאומית לפעול נגדה.

אבו מאזן קרא למדינות החברות באו"ם למנוע את מה שהגדיר כ"נכבה" נוספת בדומה לאירועי 1948, והאשים את ישראל ב"רצח עם" ברצועת עזה.

הוא התייחס גם לאלימות יהודית ביהודה ושומרון וקרא למדינות שלא לאפשר ל"כנופיות הטרור המוגנות על ידי כוחות הכיבוש הישראלי לשרוף בתי פלסטינים כאשר הם ישנים בהם".

בהמשך דרש יו"ר הרשות לעצור את אספקת הנשק לישראל, שלדבריו משמש אותה נגד הפלסטינים. במקביל קרא לקהילה הבינלאומית להעניק הגנה לעם הפלסטיני ולפעול ליישום פתרון שתי המדינות.

חלק נוסף מדבריו הוקדש לבנייה באזור E1, המחבר בין ירושלים למעלה אדומים. אבו מאזן הזהיר מפני המשך הבנייה באזור ושיבח את החלטתן של מספר מדינות מערביות להחרים תוצרת מההתנחלויות.

בהתייחסו לתוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרצועת עזה, הציב אבו מאזן את איחוד הזירות הפלסטיניות כדרישה מרכזית.

לדבריו, התוכנית צריכה להוביל לאיחוד רצועת עזה עם הגדה המערבית, לרבות מזרח ירושלים, תחת מדינה פלסטינית.