הצהרת יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר; הצהרה פוליטית חשובה

יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הציג הערב (שלישי) את הדרישות הקואליציוניות של מפלגתו לקראת הממשלה הבאה: משרד הביטחון עבורו, משרד המשפטים עבור ח"כ טלי גוטליב והמשרד לביטחון לאומי עבור השר יצחק וסרלאוף.

לצד חלוקת התיקים המבוקשת הציגו בן גביר וגוטליב שורה של צעדים שהם מבקשים לקדם בתחומי הביטחון והמשפט.

בתוכנית הביטחונית שהציג בן גביר נכללת מדיניות של עידוד הגירה מרצון מרצועת עזה ומיהודה ושומרון. בנוסף הוא מבקש להביא לפירוק נשקה של הרשות הפלסטינית ולמעצר בכיריה שתומכים בטרור.

בתחום פעילות צה"ל מבקש בן גביר לשנות את נהלי הפתיחה באש ולהרחיב את הגיבוי הניתן לחיילים. לצד זאת כוללת התוכנית העלאה בשכר החיילים ומתן קרקע בחינם ללוחמים.

שני סעיפים נוספים עוסקים בשינויים בתוך צה"ל: בן גביר מבקש לשנות את הקוד האתי של הצבא, שאותו הגדירה המפלגה "הקוד האתי הפרוגרסיבי של אסא כשר", וכן לפתוח יחידות מובחרות, ובהן יחידה 8200, לכלל האוכלוסייה.

במקביל הציגה ח"כ טלי גוטליב את תוכניתה למשרד המשפטים. הצעד הראשון שעליו הכריזה הוא פיטורים מיידיים של היועצת המשפטית לממשלה עם הקמת הממשלה הבאה.

גוטליב מבקשת גם לשנות את הליך בחירת שופטי בית המשפט העליון. לפי תוכניתה, מועמדים לעליון יעברו שימוע בוועדת החוקה של הכנסת, ומינוים יותנה באישור ברוב של שני שלישים.

שינוי נוסף שמציעה גוטליב נוגע לסמכויות בג"ץ. בעוצמה יהודית מבקשים להחזיר את מבחן זכות העמידה, לקבוע מחדש את הכלל שלפיו "לא הכל שפיט" ולהגדיר במפורש נושאים שבהם בית המשפט לא יוכל לעסוק.

גוטליב מבקשת בנוסף לבטל את "הקורס למיון מועמדים" לשיפוט, שאותו הגדירה עוצמה יהודית "הכלי של החונטה המשפטית לסינון שופטים".

בתחום הפלילי מציעה התוכנית להחמיר את הענישה כלפי ארגוני פשיעה ומחבלים, במטרה לייצר, לדברי המפלגה, הרתעה באמצעות הענישה.

הסעיף האחרון שהוצג עוסק בפתיחת חקירות פליליות בעבירות דוגמת הסתה, המרדה וקריאה לאי-ציות. גוטליב מבקשת לבטל את הנוהל שלפיו, לטענת המפלגה, פתיחת חקירה בעבירות אלה דורשת אישור מוקדם מהפרקליטות.