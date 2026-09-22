הרשויות הפדרליות בארצות הברית עצרו את בריאן צ'ארלס, תושב שארלוט שבצפון קרוליינה, בחשד ששלח מכתבי איום אנטישמיים למוסדות ולדמויות מרכזיות בקהילה היהודית בפלורידה, וכן ליעד בוושינגטון הבירה.

צ'ארלס מואשם בשליחת דברי דואר מאיימים, עבירה שעונשה המרבי עומד על חמש שנות מאסר.

החקירה נפתחה בעקבות סדרת מעטפות שנשלחו מסוף חודש יוני ועד תחילת יולי ליעדים במחוזות מיאמי-דייד ופאלם ביץ'. את החקירה הובילה סוכנת ה-FBI אמילי גולדוין, באישור השופט אדווין טורס.

בתוך המעטפות נמצאו קריקטורה אנטישמית בוטה וטקסט מאיים שנכתב לכאורה בגוף ראשון בשמו של אלוהים. לפי החשד, המכתב כלל איום שלפיו יהודים ימותו במיתת ייסורים. על רוב המעטפות הופיעה כתובת שחזרה על עצמה, לצד שמו וכתובתו של צ'ארלס בשארלוט.

בין מקבלי המכתבים היו שני חברי דירקטוריון באנדרטת השואה במיאמי ביץ' ומשרד הוועד היהודי-אמריקני (AJC) בבוקה רטון.

מעטפות נוספות נשלחו לביתו הקודם של בכיר בארגון הפרו-ישראלי AIPAC ולמטה הארגון בוושינגטון. שני אישים נוספים, המוגדרים כמאובטחים בידי השירות החשאי ומתגוררים בג'ופיטר שבפלורידה, קיבלו אף הם מכתבים. שמות ששת הנמענים לא פורסמו בתיקי בית המשפט.

אחת הראיות המרכזיות בחקירה נמצאה דווקא על המכתב שנשלח למשרד ה-AJC בבוקה רטון. החוקרים איתרו עליו טביעת אצבע סמויה, ובמעבדת השירות החשאי היא הותאמה לטביעותיו של צ'ארלס. בדיקות נוספות של טביעות אצבע וכתב יד עדיין מתנהלות.

על פי חומר החקירה, אין זו הפעם הראשונה שבה צ'ארלס מסתבך בפרשה מסוג זה. בשנת 2018 הוא הודה באשמה בניו מקסיקו בחמישה סעיפים הקשורים לשליחת מכתבי איומים דומים. בעקבות הרשעתו הוא ריצה מאסר בפועל ולאחר מכן היה נתון לפיקוח, שאותו הפר במספר הזדמנויות.