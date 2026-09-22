לקראת חג הסוכות ועם התרחבות ההכנות להקמת הסוכות ברחבי אשדוד, יו"ר המועצה הדתית בעיר, הרב עובדיה דהן, פונה לתושבים בבקשה לשים לב למפגע קטן שעלול להפוך לסכנה של ממש: ברגים ומסמרים שנותרים על הכביש ובחניות לאחר סיום הבנייה.

בפנייתו ביקש הרב דהן מהתושבים שלא להסתפק בהשלמת בניית הסוכה, אלא לבדוק היטב את סביבתה ולאסוף את שאריות העבודה.

"יש פרט חשוב מאוד שלא שמים לב אליו - הברגים המחזקים ומחברים את דפנות הסוכה", ציין. לדבריו, ברגים ומסמרים שנשכחים בסיום העבודה עלולים להתגלגל לכביש ולחדור לצמיגי כלי הרכב.

"ברוך ה' בניתם סוכה כשרה ועל שטח ראוי, ללא הסגת גבול, אך אותם ברגים או מסמרים שנשארים על הכביש או בחנייה מתגלגלים, נכנסים לגלגלי הרכבים וגורמים לנזקים כספיים ולעוגמת נפש".

במועצה הדתית מדגישים כי לא מדובר רק בחשש לנזק כספי. "מספיק בורג אחד שיגרום לתאונה כתוצאה מנזק לצמיג", הזהירו.

הרב דהן קרא לבוני הסוכות לערוך סריקה יסודית לאחר סיום ההקמה ולוודא שהשטח נשאר נקי ובטוח: לאחר בניית הסוכה יש לאסוף את הברגים והמסמרים במטאטא עד האחרון שבהם, ונזכה לקיים גם מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'".