הפעילים חוצים את הגבול לסוריה חלוצי הבשן

אירוע חריג בגבול סוריה: 14 אזרחים ישראלים חצו הערב (שלישי) את הגבול ונכנסו לשטח סוריה, עד שכוח צה"ל שהוקפץ למקום איתר אותם והשיב אותם לשטח ישראל.

בצה"ל גינו את המעשה בחריפות, הגדירו אותו סכנה לכוחות הפועלים באזור וקראו למצות את הדין עם המעורבים.

לפי הודעת תנועת חלוצי הבשן, פעילים מטעמה נכנסו לאזור נווה הבשן, בשטח שבו שולט צה"ל בסוריה, ושבו לנקודה שאליה הגיעו בעבר משפחות מהתנועה לפני שפונו מהמקום.

מדובר בפעם נוספת שבה אנשי התנועה פועלים להגיע לשטח. הפעם, על פי הודעת צה"ל, 14 אזרחים הגיעו למרחב אלוני הבשן ומשם חצו את הגבול לסוריה.

כוח צה"ל הוקפץ בעקבות החדירה, פעל לאיתור האזרחים והחזיר אותם לשטח ישראל. בצבא הודיעו כי המעוכבים יועברו להמשך טיפול משטרת ישראל.

תגובת צה"ל לאירוע הייתה חריפה במיוחד. "צה"ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב", נמסר.

בצה"ל אף דרשו לנקוט צעדים נגד המעורבים: "גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית".

בחלוצי הבשן הסבירו כי הפעולה נועדה לקדם את רעיון ההתיישבות הישראלית באזור: "לאחר שהבנו שיש הזדהות עם הרעיון של התיישבות ישראלית חוקית בבשן, גם מהצד הפוליטי וגם מצד גורמים בשטח, אך הם לא מספיקים כדי להביא את הדברים לידי יישום, החליטו הפעילים לחזור ולדחוף מלמטה, בתקווה שנגיע במהרה להתיישבות בפועל".