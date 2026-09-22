צעיר בן 19 נעצר באונטריו שבקנדה לאחר שלפי המשטרה פרסם ברשת איומים לבצע ירי בבית כנסת באזור.

בעקבות האיום ובצל אירועי ירי נוספים, הגבירה המשטרה את נוכחותה סביב בתי הכנסת ומוקדי הקהילה היהודית.

החשוד, אלכסנדר פארפיט מהעיר ויטבי, נעצר בידי משטרת דורהאם לאחר שהאיומים פורסמו בלוח מסרים מקוון. נגדו הוגש כתב אישום בסעיף אחד של איומים ממניעי שנאה.

במשטרה מסרו כי לרגל חגי תשרי תוגברו הסיורים בסביבת בתי הכנסת ומקומות הכינוס של הקהילה היהודית ברחבי האזור.

המעצר מגיע לאחר אירוע ירי שהתרחש בערב יום הכיפורים ליד בית הכנסת "בני יעקב" בעיר בליוויל, המרוחקת כ-190 קילומטרים ממזרח לטורונטו.

על פי הפרטים שנמסרו, שון וורד, בן 29, פתח באש לעבר שוטר שאבטח את המקום בזמן שכ-25 מתפללים שהו בתוך בית הכנסת.

בין וורד לשני שוטרים התפתחו חילופי אש, שבמהלכם נורו כ-20 עד 30 יריות. אחד השוטרים נפצע באורח קשה, ואילו וורד נפצע ומת מפצעיו. איש מהמתפללים בבית הכנסת לא נפגע.

בשנה האחרונה נרשמו כמה אירועי ירי לעבר בתי כנסת ומוסדות יהודיים באזור טורונטו וסביבתה. בעקבות האירועים הגבירה המשטרה את האבטחה סביב מוסדות הקהילה.