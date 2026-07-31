שגרירות ישראל באוטווה החליטה להשיב מנה אחת אפיים למשרד החוץ הקנדי, שמתח ביקורת על מדיניות ישראל באיו"ש.

משרד החוץ הקנדי פרסם ביום רביעי הודעה שבה צוין כי "קנדה מגנה את האלימות המתמשכת בגדה המערבית" וקוראת "להפסיק את הרחבת ההתנחלויות הישראליות".

עוד ציין משרד החוץ הקנדי כי ההתנחלויות "אינן חוקיות על פי המשפט הבינלאומי ופוגעות בסיכויים לשלום, ביטחון ויציבות".

"אנו קוראים להרגעה ולהגנה על אזרחים. יש לכבד את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, וכל האזרחים חייבים להיות מסוגלים לחיות בבטיחות ובביטחון", נאמר בהודעת משרד החוץ הקנדי.

בתגובה פרסמה שגרירות ישראל באוטווה הודעה בלשון דומה, המגנה את המדיניות הקנדית נוכח התגברות ביטויי האנטישמיות ופיגועי הטרור נגד יעדים יהודיים.

"ישראל מגנה את האלימות המתמשכת נגד יהודים בקנדה. יש להפסיק את מתקפות הירי המתמשכות נגד מטרות יהודיות. אירועים אלה פוגעים בסיכויים לשלום, ביטחון ופיוס. אנו קוראים להרגעה ולהגנה על אזרחים. יש לכבד את החוק, וכל האזרחים חייבים להיות מסוגלים לחיות בבטיחות ובביטחון", נכתב בהודעת השגרירות הישראלית באוטווה.