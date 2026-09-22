שלושה אזרחים ישראלים משגב שלום נעצרו במצרים בדרכם חזרה לישראל, ומאז 21 במרץ נותק עמם הקשר. בני משפחותיהם עדיין אינם יודעים היכן הם מוחזקים, מה מצבם ומה בדיוק הוביל למעצר.

השלושה - בילאל מסעודין, בן 27, נשוי ואב לשני ילדים; בילאל סאלם אבו עייש, בן 28, נשוי ואב לחמישה; ואחמד אלדוגי, בן 25 - משתייכים לשבט אלעזזמה בפזורה הבדואית.

לפי פרטי הפרשה, שפורסמו ב-ynet, השלושה עשו את דרכם משארם א-שייח' לכיוון מעבר טאבה לאחר שסיימו את חופשתם. עוד לפני שהגיעו למסוף הגבול, הם הורדו מהמונית שבה נסעו והועברו לכלי רכב מצריים. על פי המידע שנמסר למשפחות, מדובר היה באנשי המודיעין המצרי.

רגע לפני שנותק הקשר הצליח אחד העצורים להודיע למשפחתו: "עוצרים אותנו". לחבר בישראל הוא מסר הודעה נוספת: "מעכבים אותנו, אבל אני חוזר מחר. אם לא, תדעו שאנחנו בידי המצרים".

במשך חודשים נמנעו המשפחות מחשיפה תקשורתית. הן קיוו שהטיפול השקט בפרשה יוביל לשחרור קרוביהן, אלא שהזמן חלף והתשובות לא הגיעו.

המשפחות ניסו לפעול גם באמצעות עורכי דין במצרים. שני עורכי דין מקומיים שנשכרו כדי לברר מה עלה בגורל העצורים לא הצליחו להשיג מידע, ובהמשך התפטרו מהטיפול בפרשה.

מתשובת משרד החוץ עולה כי גם בירושלים המידע על מצב השלושה מוגבל. מנהלת המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי במשרד, מירב מרקס, עדכנה כי הרשויות בישראל הצליחו לקבל אישור שהשלושה אכן עצורים, אך לא מעבר לכך.

"מהבירור שנעשה על ידינו, עולה כי מאז 21 במרץ כשנודע למשרד החוץ כי מרשיך מנותקי קשר, אנחנו פועלים מול הגורמים הרלוונטיים במצרים כדי לקבל מידע על מצבם. להבנתנו, נציגינו הצליחו לקבל אישור כי השלושה נמצאים במעצר. לצערנו אין מידע נוסף, על אף פניות רבות שעשינו בעניין זה לגורמים הרלוונטיים במצרים", נמסר.