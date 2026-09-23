ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 החליטה היום (רביעי) לקבל את בקשת הליכוד לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהשתתפות בבחירות.

19 מחברי הוועדה הצביעו בעד קבלת הבקשה, חמישה התנגדו ושניים נמנעו. בהתאם להוראות הדין, ההחלטה ונימוקיה יועברו לאישור בית המשפט העליון.

הבקשה שהגישה הליכוד נגד כסיף התבססה על סעיף 7א(א)(1) לחוק יסוד: הכנסת, בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

בתום הדיון החליטה מליאת ועדת הבחירות לקבל את הבקשה "בשל תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".

ההכרעה בעניינו של כסיף התקבלה ביום הראשון של דיוני הפסילות לקראת הבחירות לכנסת ה-26. במערכת הבחירות הנוכחית נקבעו שבעה דיונים בבקשות פסילה - שניים הנוגעים למועמדים וחמישה הנוגעים לרשימות.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, התייחס בפתח הדיונים למשמעות החריגה של פסילת מועמד או רשימה והזהיר מפני שימוש לא זהיר בסמכות.

"ככל שהסמכות חזקה יותר, כך נדרשת זהירות גדולה יותר בהפעלתה. פסילת מועמד או רשימה שוללת מציבור שלם את האפשרות לתת להם את קולו. אל יהי הדבר קל בעינינו", אמר.

סולברג פנה גם לחברי ועדת הבחירות והדגיש כי על כל אחד מהם לקבל את ההכרעה בעצמו. "כאן, כל אחת ואחד מכם מעין שופט זכרו, אתם מצביעים, לא הסיעה, לא ההסכמים בין הסיעות", אמר.