בן גביר מגיב: "ממשיך על אפם ועל חמתם" צילום: דוברות

מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת החליטה לדחות את בקשת מפלגת הדמוקרטים שהוגשה לפסילת רשימת "עוצמה יהודית" מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.

במסגרת הבקשה התבקשה הוועדה לקבוע האם הרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות בשתי עילות מרכזיות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והסתה לגזענות.

בתום דיון ממושך נדחתה בקשת הפסילה ברוב של 19 חברים שהצביעו נגדה, לעומת 10 תומכים ונמנע אחד.

יו"ר "עוצמה יהודית", השר איתמר בן גביר, הגיב: "זה פשוט מדהים. שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו, נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ, על פסילת המשותפת, והיום הם באים לפסול אותי. לא להאמין".

הוא הוסיף "כמו שניסו לפגוע בי פיזית, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על אפם ועל חמתם, לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אמשיך לפעול נגד המחבלים בבתי הכלא ולחמש את עם ישראל".

במהלך הדיון התעורר עימות בין ח"כ אחמד טיבי לבן גביר. השר כינה את חבר הכנסת "מחבל". טיבי לא נשאר חייב והגיב. ""תשתוק! הוא אומר עליי שאני מחבל למרות שהוא הורשע בטרור. הוא אומר עליי שאני מחבל למרות שהוא המחבל שהורשע בטרור!"

בן גביר השיב מהקהל: "המחבל לא יגיד לי לשתוק". יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג התערב ועצר את חילופי הדברים.