ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 החליטה היום (רביעי) לפסול את הרשימה המשותפת מלהתמודד בבחירות הקרובות.

זאת לאחר שמוקדם יותר נפסלו מהתמודדות רשימת רע"ם, ח"כ עופר כסיף ויו"ר בל"ד ח"כ סאמי אבו שחאדה.

הבקשות לפסילת רע"ם הוגשו לוועדה על ידי עוצמה יהודית, הליכוד ו"בוחרים בחיים". בעקבות החלטת ועדת הבחירות, ההכרעה בעניין השתתפות הרשימה בבחירות תעבור לבית המשפט העליון.

הדיון ברע"ם התקיים במסגרת יום דיונים נרחב בבקשות הפסילה שהוגשו לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בסך הכול נקבעו במערכת הבחירות הנוכחית שבעה דיונים בבקשות פסילה - שניים נגד מועמדים וחמישה נגד רשימות.

מוקדם יותר היום החליטה ועדת הבחירות לפסול את אבו שחאדה, בעקבות בקשה שהגישה עוצמה יהודית. 31 מחברי הוועדה תמכו בפסילתו וארבעה התנגדו.

באופן חריג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, החליט להשתתף בהצבעה ולהצביע בעד הפסילה. "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה", אמר סולברג.

עוד קודם לכן קיבלה ועדת הבחירות את בקשת הליכוד לפסול את ח"כ עופר כסיף. בהצבעה בעניינו תמכו 19 מחברי הוועדה בפסילה, חמישה התנגדו ושניים נמנעו.

בקשת הליכוד נגד כסיף הוגשה בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בתום הדיון החליטה הוועדה לקבל את הבקשה בשל תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. החלטות הפסילה אינן מסיימות את ההליך. ההכרעה הסופית בעניינם של המועמדים והרשימות שנפסלו תתקבל בבית המשפט העליון.