שידור חי | ישיבת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בבקשות לפסילת רשימות 🗳️ | 23.09.26 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 מתכנסת היום (רביעי) ליום הראשון מתוך יומיים של דיונים בבקשות לפסילת מועמדים ורשימות מהתמודדות בבחירות. את הדיונים מנהל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. במהלך היומיים יציגו נציגי הצדדים את טענותיהם בפני הוועדה בסוגיות השונות. הדיון הראשון שנקבע להיום עוסק בבקשת הליכוד לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף, ממפלגת חד"ש-תע"ל, מהתמודדות בבחירות. עוד באותו נושא היועמ"שית נגד פסילת הציונות הדתית

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את המפלגות צריך לנצח בקלפי, לא לפסול בהמשך צפויה הוועדה לעבור לבקשה שהגישה עוצמה יהודית נגד יו"ר מפלגת בל"ד, סמי אבו שחאדה, בדרישה לפסול את מועמדותו. דיון נוסף יעסוק בעתירה לפסילת מפלגת רע"ם. את הבקשה הגישו שלושה גורמים - עוצמה יהודית, הליכוד ופורום "בוחרים בחיים". את יום הדיונים הראשון צפויה לחתום הבקשה שהגישו הליכוד ומפלגת "אורות השחר", המבקשות למנוע מהרשימה המשותפת ומבל"ד להתמודד בבחירות לכנסת ה-26.

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