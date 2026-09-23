יותר מאלף ניסו להתקבל: רק תשעה סיימו את מסלול הלוחמים של הימ"מ

יותר מאלף מועמדים, יוצאי יחידות קרביות ומיוחדות, ניסו להתקבל למסלול הכשרת הלוחמים של הימ"מ. בסופו של התהליך, תשעה בלבד השלימו את המסלול והצטרפו ליחידה הלאומית ללוחמה בטרור.

טקס סיום ההכשרה התקיים אתמול בבסיס הימ"מ במרכז הארץ, בהשתתפות מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, מפקד משמר הגבול ניצב בריק יצחק, מפקד הימ"מ תת-ניצב ע', מפקדים, לוחמים ובני משפחות הבוגרים.

מסלול ההכשרה נמשך כתשעה חודשים, לאחר הליכי מיון וגיבוש. החניכים עוברים במהלכו הכשרה בלוחמה בטרור, השתלטות, חילוץ בני ערובה ומיומנויות מבצעיות נוספות.

אלא שההכשרה לא נותרה רק בתחומי בסיס האימונים. במשטרה סיפרו כי במהלך המסלול שולבו החניכים בפעילויות מבצעיות סמויות וגלויות לצד לוחמי הימ"מ הוותיקים, והשתתפו בפעילות לסיכול טרור בגזרות שונות.

מפקד הימ"מ, תת-ניצב ע', התייחס בנאומו למספר החריג של מי שהגיעו לסיום המסלול: "תשעה מתוך אלף מועמדים התחילו את הדרך הזאת. זה סלוגן יפה לאוזן אבל מי שלא עבר את המסלול שלכם, לא באמת יכול להבין מה המשמעות שלו".

לדבריו, "אנחנו גאים בכם. לא בגלל שאתם תשעה אלא בגלל שהפכתם תשעה בגלל שלא ויתרתם. אנחנו לא מבטיחים שהדרך תהיה קלה, להיפך".

הוא פנה לבוגרים והוסיף: "אתם לא תשעה שסיימו קורס, אתם תשעה לוחמים שהוכיחו לעצמם, ולנו, שאתם מוכנים להתחיל את הדבר האמיתי".

מפכ"ל המשטרה אמר לבוגרים: "אני אומר לכם, כמפקח הכללי: אתם הלוחמים הטובים ביותר בעולם!". בהמשך הדגיש את האחריות המוטלת עליהם עם הצטרפותם ליחידה: "מעתה, גם בידיכם מופקד האמון שרוחש הציבור לימ"מ. אני מצפה מכם לשמור על הרף המקצועי של היחידה, להוסיף ללמוד ולשאת באחריות לחיי האזרחים ולחיי חבריכם".

מפקד מג"ב אמר: "אתם מצטרפים היום ליחידה שלאורך השנים רשמה פרקים שלמים בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל, בפעילויות נועזות שהשתיקה יפה להן, אך אין דומה לפרק האחרון שהתווסף ועודנו נכתב מאז השבעה באוקטובר, במהלכו מפקדי ולוחמי היחידה הגדירו מחדש את המושגים אומץ לב ומסירות נפש".

בתום המסלול הוסמכו תשעת הבוגרים כלוחמי ימ"מ מן המניין והצטרפו לשורות היחידה.