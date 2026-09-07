תיעוד מאילת: לוחמי הימ"מ הוקפצו בהפתעה לתרגיל טרור קיצוני

לוחמי הימ"מ, היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מדינת ישראל, תרגלו הבוקר תרחיש טרור קיצוני בגזרת אילת.

הלוחמים הוקפצו בהפתעה והוטסו במסוקים לזירת התרגיל, כחלק מתרגול המענה המבצעי לתרחיש קיצוני ורב-זירתי.

התרגול נערך במסגרת תרגיל רחב היקף המתקיים במרחב אילת שבמחוז הדרומי של משטרת ישראל. את התרגיל מוביל מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, בשיתוף גופי הביטחון וההצלה.

עם נחיתתם בשטח תרגלו לוחמי הימ"מ השתלטות על מרחב הלחימה וחילוץ בני ערובה. בנוסף תרגלו הכוחות ניהול משא ומתן, נטרול מחבלים והשבת המרחב לשגרה.

התרגיל נועד לבחון את מוכנות הכוחות להתמודדות עם אירועי טרור חריגים ומורכבים ולשפר אותה. במסגרת זו תורגל מתן מענה מהיר, מדויק ומשולב לתרחישי הקיצון.