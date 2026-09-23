שלושה פלסטינים שהורשעו בהשלכת בקבוקי תבערה לעבר מבנה בגבעת עוז ציון שבבנימין, בזמן שישנו בו ארבעה פעילי גבעות, נידונו ל-70 חודשי מאסר בפועל.

בארגון חוננו מותחים ביקורת על העונש ודורשים מהתביעה הצבאית לערער עליו.

האירוע התרחש בלילה שבין 22 ל-23 באפריל 2021. לפי האישום, מגד חלמי מוסא ברכאת, מחמוד סולטאן חליל אלנאבות וג'האד אחמד עפון ברכה, תושבי הכפר בורקא, הגיעו לעבר הגבעה וכל אחד מהם השליך בקבוק תבערה לעבר קרוואן שהיה לטענתם על שטח של בני משפחתם.

לפחות אחד מבקבוקי התבערה חדר לתוך המבנה והתלקח. ארבעת פעילי הגבעות שישנו במקום התעוררו לאחר שהאש כבר החלה לבעור והצליחו להימלט.

הרכב בית המשפט הצבאי ביהודה, שכלל את סא"ל בלה גלפנד, רס"ן רואי מלינגר ורס"ן מאיר ארבל, גזר על השלושה 70 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרם, 16 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי של 5,000 שקלים לנפגעי העבירה.

אחד הנושאים שנדונו בגזר הדין היה המניע למעשים. בית המשפט לא קיבל את העמדה שלפיה הוכח כי מדובר ברקע לאומני מובהק.

"אלא, שלא השתכנעתי כי בענייננו בוסס שטיב הרקע למעשים הוא לאומני מובהק כפי שקורה לא אחת. כתב האישום מגלם במפורש את הרקע שהביא לאירוע - הסגת גבול, ואת מטרת הנאשמים במעשיהם - נקמה וגרימת נזק לקרוואן, לאור אותה הסגת גבול", נכתב בפסק הדין.

עוד נקבע: "ניתן לקבוע כי ההחלטה לנקוט פעולה נגד מתיישבים, מטבע הדברים, גובשה מתוך ידיעה ברורה כי מדובר במתיישבים, אך מנגד, לא מדובר בהחלטה שהתגבשה בשל שיוכם הלאומי או הדתי או על רקע אידאולוגי".

בחוננו טוענים כי העונש שנגזר על השלושה מקל מדי. עו"ד חיים בלייכר ממחלקת נפגעי טרור בארגון פנה בשם הנפגעים לפרקליטות הצבאית וביקש לערער על גזר הדין ולדרוש ענישה מחמירה יותר.

"התייחסות בית המשפט לפיגוע האכזרי כאל סכסוך סתמי, ולא כאל חלק מהמערכה הכוללת כנגד העם היהודי בארצו, מהווה פגיעה קשה בכלל אזרחי ישראל, בהרתעה וברוח העם היושב בציון", נכתב בפנייה.

בלייכר הוסיף: "פסיקה בית המשפט מתעלמת מההקשר האמיתי של הפיגוע, פיגוע חמור שבו ניסו לשרוף משפחה יהודית שלמה, תינוקות במיטותיהם. רק בנס לא מדובר באחד מארועי הטרור הקשים ביו"ש".

לדבריו, "שגה בית המשפט, אשר נתן למחבלים עונש מקל ביותר, כל העניין שיש סכסוך על הקרקע אינו מפחית כהוא זה מעוצמות האכזריות של הפיגוע, ובמלחמה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו נפעל שיוגש ערעור, ואנו תקווה שבית משפט לערעורים באיו"ש יתעשת ויטיל ענישה מחמירה על המחבלים".