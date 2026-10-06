נתניהו במסר מבסיס חיל האוויר צילום: רועי אברהם, לע"מ

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו להסיר מחשבונותיו האישיים סרטון שצילם בבסיס חיל האוויר, לאחר שקבע כי הוא כולל גם רכיבים של תעמולת בחירות.

עם זאת, סולברג התיר להשאיר את הסרטון בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה ושל ראש הממשלה, לאחר שקבע כי לצד התוכן התעמולתי הוא כולל גם מסר מדיני-ביטחוני רשמי.

החלטת השופט סולברג

הסרטון פורסם לפני כשבוע ובו נראה נתניהו בבסיס חיל האוויר, כשברקע מטוס של החיל. ראש הממשלה התייחס לענייני ביטחון, ובין היתר אמר בהתייחס לקריאות לסגת מהישגים צבאיים: "אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות".

עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין עתרה לוועדת הבחירות וטענה כי הסרטון מהווה תעמולת בחירות תוך שימוש בנכסי ציבור - בסיס צה"ל ומטוס חיל האוויר - בניגוד לחוק הבחירות.

סולברג קבע כי הסרטון הוא בעל אופי מעורב: מצד אחד הוא כולל תעמולת בחירות, ומצד שני נועד להעביר מסר פומבי מטעם ישראל למדינות אחרות.

בשל כך הבחין יו"ר ועדת הבחירות בין החשבונות הרשמיים לחשבונות האישיים של נתניהו. לדבריו, בחשבונות הרשמיים יש הצדקה לפרסום כחלק מהעברת מסר מטעם המדינה, בעוד שבחשבונות האישיים מדובר במסר שמפרסם נתניהו כמועמד.

עוד ציין כי לאחר שהסרטון כבר פורסם בערוצים הרשמיים, לא הובהר מהו הצורך הרשמי בפרסומו גם בחשבונות האישיים.

מאחר שהסרטון צולם תוך שימוש בנכסי ציבור, קבע סולברג כי פרסומו בחשבונות האישיים מפר את האיסור על שימוש בנכסי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, והורה להסירו מהם.

העתירה התקבלה באופן חלקי, ונתניהו ומפלגת הליכוד חויבו לשלם לעותרת הוצאות בסך 2,500 שקלים.