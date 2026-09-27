ועדת הבחירות אישרה היום (ראשון) את האותיות שביקשו המפלגות והרשימות המתמודדות בבחירות.

בין הרשימות הבולטות, "ביחד" בראשות נפתלי בנט קיבלה את האותיות "רק", רשימתו של גדי איזנקוט קיבלה את "דרך", הליכוד בראשות בנימין נתניהו תתמודד עם "מחל", עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עם "ב", והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ וזהות בראשות משה פייגלין עם "ט".

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן קיבלו את האותיות "אמת", ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן את "ל", כחול לבן בראשות בני גנץ את "כן", יהדות התורה את "ג", וש"ס את "שס".

במקרה אחד החליטה הוועדה שלא לאשר את הבחירה הראשונה של הרשימה. מפלגת "גן עדן" בראשות ישוע ישראל בן דוד ביקשה את צמד האותיות "י-ה", אך הוועדה דחתה את הבקשה בשל חשש לפגיעה ברגשות הציבור. במקום זאת אושרה לרשימה האות "ה".

רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת - קיבלה את האותיות "עם" באישור מותנה עד לדיון בבית המשפט העליון, לאחר שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותה.

גם הרשימה המשותפת, שקיבלה את האותיות "ודם", אושרה בשלב זה על תנאי עד לדיון בעליון, לאחר שהוועדה פסלה את מועמדות הרשימה ושניים ממועמדיה.

רשימת האותיות המלאה, לפי סדר הגשת הרשימות:

"רק" - ביחד בראשות נפתלי בנט; "דרך" - בראשות גדי איזנקוט; "צדק" - שרשר לאהבה ואחדות העם; "ד" - השותפות לכולם; "צף" - הפיראטים - צפים לטוב; "ך" - עמך ישראל בראשות עופר וינטר; "י" - ישראל תחילה בראשות שרן השכל; "ה" - גן עדן בראשות ישוע ישראל בן דוד; "קה" - קול הנשים; "בד" - ביחד נצליח, רשימה משותפת ערבית-יהודית בראשות אבי שקד.

"ל" - ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן; "קץ" - משפט צדק; "נף" - שמע בראשות נפתלי גולדמן; "ב" - עוצמה יהודית בראשות בן גביר; "קך" - סדר חדש לכינון חוקה, להפרדת רשויות ולבחירות ישירות; "די" - המילואימניקים והכלכלית בראשות יועזר הנדל וירון זליכה; "אמת" - הדמוקרטים בראשות יאיר גולן; "עם" - רע"ם; "שס" - התאחדות הספרדים שומרי התורה, תנועתו של מרן עובדיה יוסף זצ"ל.

"זך" - הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר; "פה" - אני ואתה מפלגת העם הישראלית; "זץ" - ברית עולם לגאולת ישראל; "נקי" - התיקון לשיטת הבחירות והממשל; "יק" - גה"ת, גוש התנ"כי; "ז" - בטח - ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן; "בקר" - אורות השחר בראשות ניסים לוק; "נץ" - ביטחון אישי; "נר" - צבע שחור - מגן עולם התורה.

"מחל" - הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה; "כן" - כחול לבן בראשות בני גנץ; "ט" - הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ וזהות בראשות משה פייגלין; "צבי" - תנועת אחי, תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל; "בי" - צומת בית ישראל; "ק" - תקומה; "ודם" - הרשימה המשותפת; "רץ" - הקהל, מפלגה כלל חרדית בראשות שלמה אלבוים; "ג" - יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה; "ני" - נעם לישראל למען עתיד הילדים בראשות אבי מעוז.