מועצת התכנון העליונה אישרה 567 יחידות דיור חדשות בשני יישובים במועצת הר חברון - 342 יחידות בעשהאל ו-225 יחידות בבית חגי.

בעשהאל אושרה למתן תוקף תוכנית הכוללת 342 יחידות דיור, ובכך צפוי להגיע לסיומו הליך הסדרת היישוב. עשהאל הוקם בשנת 2001 ונמנה עם יישובי ההתיישבות הצעירה. כמאה המשפחות המתגוררות בו חיות עד היום במגורים זמניים.

אישור התוכנית, לאחר 25 שנים, יאפשר את הסדרתו הסופית של עשהאל ואת הרחבתו באמצעות קליטת מאות משפחות חדשות.

במקביל אושרה למתן תוקף תוכנית ל-225 יחידות דיור בבית חגי, שהוקם בשנת 1983. במועצת הר חברון אומרים כי מימוש התוכנית צפוי להביא להכפלת היישוב בתוך מספר שנים.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שהוביל את המהלך, אמר: "קידום התכניות בעשהאל ובבית חגי הינן בשורות חשובות מאוד להתיישבות, אך לא פחות מכך עבור יציבותה, ביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל".

סמוטריץ' טען כי חיזוק ההתיישבות בהר חברון משפיע גם על ביטחון יישובים וערים נוספים באזור: "הר חברון בהובלת ראש המועצה אלירם אזולאי, מועצה חלוצית הפועלת ללא לאות למען התפתחותה, גדילתה ושמירתה על אדמות המדינה, פועלת לא רק עבור עצמה אלא היא פועלת למען ביטחונם של תושבי קרית גת, חבל לכיש, להבים ובאר שבע".

בהתייחסו למערכת הבחירות תקף סמוטריץ' את יריביו הפוליטיים ואמר: "מול ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן שרוצה להחריב ולהקים מדינה פלסטינית השולטת על נתב"ג וסורוקה, אנחנו מסדירים את היישוב עשהאל ומכפילים את בית חגי. לא בדיבורים אלא במעשים".

הוא הוסיף: "אנו נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה כי הארץ הזו שייכת לנו, ככה פשוט. אני רוצה להודות למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלך החשוב הזה".

ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי בירך על אישור התוכניות: "מדובר בבשורה היסטורית להתיישבות בהר-חברון וזו רק ההתחלה. זה צעד ציוני מהמעלה הראשונה. אישור 567 יחידות הדיור, הסדרת היישוב עשהאל והכפלת היישוב בית חגי הם מענה ברור לכל מי שמבקש לערער על אחיזתנו בארץ. אנו מחזקים את השורשים, מרחיבים את הקהילות וקולטים משפחות חדשות מתוך תנופת פיתוח אדירה. נאיץ את הבנייה, את ההתיישבות ואת הפרחת חבל ארץ יהודה במלוא העוצמה".