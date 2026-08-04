איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל הי"ד, לוחם הצנחנים שנפל בקרב ברצועת עזה, תקף את הדיווחים על האפשרות שח"כ לשעבר אלי גולדשמיט ישוריין ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. לדבריו, אם המהלך אכן יתממש, הוא לא יצביע לליכוד לראשונה בחייו.

בפוסט שפרסם כתב בונצל כי "אם יש שמץ של אמת בשמועות ההזויות על כוונה לשריין את ח"כ לשעבר אלי גולדשמיט ברשימת הליכוד, כדאי שמישהו בצמרת התנועה יתעורר מהר". הוא הוסיף: "ביום שזה יקרה, לראשונה בחיי, האצבע שלי לא תשים מחל בקלפי".

בונצל מתח ביקורת חריפה על עברו הפוליטי של גולדשמיט וכתב כי "אלי גולדשמיט הוא לא עובר אורח פוליטי, הוא היה שותף מלא, פעיל ומרכזי לאנשי אוסלו, רבין ופרס, שהביאו על מדינת ישראל את האסון האסטרטגי והמדמם ביותר בתולדותיה".

לדבריו, אף שגולדשמיט מביע כיום חרטה על תמיכתו בהסכמי אוסלו, "חרטה אינה תעודת הכשר לפוליטיקה. סליחה והתנצלות אולי עובדות במישור האישי, אבל הן לא יחזירו לחיים את נהרות הדם היהודי שנשפכו מאז אוסלו, דרך אוטובוסים מתפוצצים, ועד למרחץ הדמים הנורא של השבעה באוקטובר והלחימה שנמשכת עד עצם היום הזה ביהודה, שומרון ועזה".

הוא תהה: "היגיון כזה הוא מדרון חלקלק ומסוכן. מה השלב הבא, אם מחר הרצי הלוי יגיד שהוא מצטער, התפכח והבין את הטעות, נשריין גם אותו בליכוד? כל מי שצעק, טעה והביא עלינו אסון פשוט יגיד סליחה ויקבל פרס בדמות מקום בבית הלאומי?"

הוא ציין כי "הבמה שגולדשמיט מקבל בערוץ 14 לא מכשירה את השרץ הנוראי שנקרא הסכמי אוסלו, ובטח שלא מעניקה לו כרטיס כניסה לתנועה שנלחמה נגד האסון הזה בזמן אמת".

בסיום דבריו הביע תקווה כי מדובר בשמועות בלבד: "אני רוצה להאמין שמדובר בשמועות סרק בלבד ושבליכוד לא איבדו לחלוטין את המצפן הערכי, אבל אם אתבדה וההזיה הזו תתממש, דעו לכם שגם לי יש גבול. גם לנאמנות שלי בתור בוחר יש קו אדום, ואת הקו הזה אני לא אעבור. כולי תקווה שזו באמת רק שמועה כמו יתר השמועות שמופצות פה חדשות לבקרים".