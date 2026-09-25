סקר i24 מציג התחזקות לעוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר, שמקבלת 8 מנדטים אילו הבחירות היו נערכות היום.

הסקר מתפרסם ברקע הצהרתו של בן גביר השבוע בנוגע לדרישותיו לקראת הממשלה הבאה. יו"ר עוצמה יהודית הצהיר כי בכוונתו לדרוש את תיק הביטחון עבורו, ולצד זאת את תיק המשפטים עבור ח"כ טלי גוטליב.

על פי הסקר, הליכוד מתחזק ומקבל 27 מנדטים, בעוד מפלגתו של גדי אייזנקוט זוכה ל-22 מנדטים. נפתלי בנט מקבל 9 מנדטים, וכך גם הדמוקרטים בראשות יאיר גולן.

במפלגות החרדיות, יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים וש"ס זוכה ל-7. ישראל ביתנו והרשימה המשותפת מקבלות אף הן 7 מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת לפי הסקר 6 מנדטים, וכך גם רע"ם בראשות מנסור עבאס. מפלגת "עמך ישראל" עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

בחלוקה לגושים, מפלגות הקואליציה מגיעות ל-60 מנדטים. גוש האופוזיציה מקבל 47 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות יחד ב-13 מנדטים.