פגישת נתניהו ומיליי עומר מירון, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הלילה (חמישי) בניו יורק, לאחר נאומו בעצרת הכללית של האו"ם, עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי.

במהלך הפגישה הודה נתניהו למיליי על תמיכתו האיתנה והבלתי מסויגת במדינת ישראל, ובירך אותו על קבלת אות "אוהב ישראל" מטעם ישיבת דרכי תורה בניו יורק.

שני המנהיגים דנו בהמשך שיתוף הפעולה בין המדינות ובענף השינוי האסטרטגי החיובי שלישראל באמריקה הלטינית. שינוי זה, כך צוין במפגש, מאפשר להרחיב את "הסכמי יצחק" בהובלתו של הנשיא מיליי, במטרה להעמיק את השיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי בין ישראל למדינות היבשת.

בפתח הפגישה העריף נתניהו שבחים רבים על מקבילו וציין כי הנשיא מיליי הוא אחד המנהיגים הגדולים של דורנו.

"הנשיא מיליי הוא אחד המנהיגים הגדולים של דורנו. מה שעשית עבור הכלכלה של ארגנטינה הוא יוצא מן הכלל. קשה מאוד לעשות את זה, יש הרבה התנגדות פוליטית, אבל שברת את הכלוב ואתה מעניק חירות לעם. זה עשוי לקחת זמן עד שהם יבינו את זה, אבל אני רוצה לומר לך - כל מי שמבין משהו בכלכלה יודע שמעולם לא היה שינוי כזה. בתור מי שהוביל שינוי כזה בעצמי, דע שזו מחמאה שמגיעה מהלב ומהמוח", אמר נתניהו למיליי.

הוא הוסיף "אתה עומד למען האמת. לא אכפת לך, אתה פשוט מדבר למען האמת. זו הסיבה שאתה תומך בישראל כי אנחנו חולקים את המורשת המשותפת הזו של צדק ולדבר למען האמת, ואין מי שעושה זאת טוב ממך".

נשיא ארגנטינה מיליי הודה לנתניהו בחמימות ואמר כי עבורו זוהי זכות וכבוד גדול לשמוע דברים אלו מכיוון שנתניהו נחשב בעיניו ל"אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה העולמית".

בהמשך נועד נתניהו עם מנהיגים נוספים ממדינות אמריקה הלטינית: נשיא פנמה, נשיא פרגוואי ונשיא בוליביה.

ראש הממשלה בירך על היחסים החמים בין ישראל לבין מדינות רבות באמריקה הלטינית. הוא הודה לנשיאים על תמיכתם בביטחון ישראל והעמידה לצידה בזירה הבינלאומית, קרא להם להצטרף ליוזמת "הסכמי יצחק", ולהצטרף ליוזמה האמריקנית לפרוש מבית הדין הבינלאומי המושחת.

הוא אמר שהוא רואה במדינות היבשת שותפות חשובות במאבק בגורמי הטרור בהובלת איראן ושלוחיה, שפעלו ופועלים על אדמת אמריקה הלטינית ומהווים איום גם כיום על כל מדינות היבשת.