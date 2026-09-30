נתניהו: "נמנע אסון כבד ביותר" (צילום: איתי בית-און/ לע״מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אחר הצהריים (רביעי) לאירוע החמור בטיסה מדובאי לישראל, ואמר כי ככל הנראה הטייס שדקר את הטייס השני ניסה לרסק את המטוס על יושביו.

"אזרחי ישראל, הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר, בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו", אמר נתניהו.

ראש הממשלה סיפר כי שוחח עם אחד הנוסעים הישראלים שהיה על המטוס ושמע ממנו על הרגעים הדרמטיים במהלך האירוע.

לדברי נתניהו, הנוסע סיפר לו כי המטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הנוסע הצליח לפרוץ לתא הטייס יחד עם אחד מאנשי הצוות, והשניים נטרלו את הטייס הדוקר בזמן שניסה, לדברי ראש הממשלה, לחבל במערכות המטוס.

צוות אוויר נוסף שהיה בטיסה נכנס לאחר מכן לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס.

"אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן", אמר נתניהו. לדבריו, "הם הצילו חיים רבים ומנעו אסון כבד".

ראש הממשלה עדכן כי המטוס נחת בשלום בשדה התעופה בסעודיה וכי כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה.

עוד מסר כי הטייס הדוקר נעצר וכי הוא נחקר בשעה זו בידי השלטונות הסעודיים. לדבריו, ישראל נמצאת בקשר רצוף עם הגורמים הרלוונטיים במטרה להבטיח את שלומם של הנוסעים ואת חזרתם ארצה.

בסיום דבריו התייחס נתניהו גם לאפשרות של איומים נוספים. לדבריו, הוא הנחה את מערכת הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.

"אנחנו מקיימים הערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות", אמר.

מוקדם יותר הבוקר נקלעה טיסת פליי דובאי FZ1073, שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב ועל סיפונה יותר מ-150 ישראלים, לאירוע חמור בתא הטייס.

לפי הפרטים שנמסרו בישראל, טייס המשנה דקר את הטייס הראשי, ובמהלך האירוע המטוס צלל בכ-14 אלף רגל בתוך כדקה. נוסעים ואנשי צוות פרצו לתא הטייס, השתלטו על הדוקר וסייעו לטייסים הפצועים, עד שהמטוס יוצב.

במהלך האירוע הופעל מהמטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה, ובישראל הוזנקו מטוסי קרב והתקיימו התייעצויות חירום.

לבסוף נחת המטוס בסעודיה, שם תושאלו הנוסעים והדוקר נעצר. בהמשך נשלח מטוס חלופי של פליי דובאי לסעודיה כדי להשיב את הישראלים ארצה.