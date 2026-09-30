עימות בין ראש האופוזיציה יאיר לפיד לגורם מדיני בעקבות האירוע בטיסת 'פליי דובאי' והעדכון הביטחוני שקיבל אמש מראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפיד ביקש היום (רביעי) להבהיר כי במהלך הפגישה עם נתניהו לא נמסר לו מידע שנגע לאירוע הדומה לזה שהתרחש הבוקר במטוס שהיה בדרכו מדובאי לתל אביב.

"מבהיר. שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הבטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז", כתב לפיד.

הוא תקף את מי שלדבריו מנסים לקשור בין האירועים והוסיף: "כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול - שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון בטחון ישראל. חבורה מופקרת".

בתגובה לדבריו מסר גורם מדיני כי לפיד אמנם לא עודכן על אירוע המטוס עצמו, אך לדבריו קיבל אזהרה הנוגעת להתגברות האיומים בחו"ל.

"בניגוד לדברי לפיד, המזכירות הצבאית עדכנה אותו אמש על התגברות משמעותית של פח"ע בחו"ל - בהיקף שלא נראה זה שנים", מסר הגורם.

העימות מגיע יממה לאחר שנתניהו ולפיד נפגשו לעדכון ביטחוני שנמשך כחצי שעה. הפגישה התקיימה לאחר שנתניהו הזהיר במהלך ביקור בבסיס תל נוף כי בידי ישראל סימנים לכך שאויביה עלולים לנסות לתקוף לקראת הבחירות.

לאחר הפגישה תקף לפיד את האופן שבו הוצגה האזהרה לציבור. "איומים בטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, בטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות", אמר.

לפיד הוסיף אז כי "עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מחשבון הטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות".

הבוקר התרחש האירוע החריג בטיסת FZ1073 של פליי דובאי, שהייתה בדרכה מדובאי לתל אביב ועל סיפונה יותר מ-150 ישראלים. לפי הדיווחים, טייס המשנה, אזרח עומאן, דקר את הטייס הראשי, ובישראל מתחזקות האינדיקציות כי מדובר באירוע טרור ולא באירוע על רקע נפשי.

נוסעים ואנשי צוות הצליחו לפרוץ לתא הטייס ולהשתלט על הדוקר. בכיר ישראלי אמר לאחר מכן כי "נמנע אסון כבד ביותר". לפי נתוני Flightradar, במהלך האירוע צלל המטוס בכ-14 אלף רגל בתוך דקה.

בעקבות כך הופעל במטוס קוד מצוקה המשמש לאיתות על התערבות בלתי חוקית בטיסה ועשוי להעיד על חטיפה. בעקבותיו הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר ובצמרת מערכת הביטחון התקיימו התייעצויות חירום.

המטוס נחת לבסוף בערב הסעודית. גורמים מדיניים מסרו כי כוחות ישראליים נמצאים במקום וכי הנוסעים הישראלים מתושאלים לקראת חזרתם לישראל.