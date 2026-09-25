רס"ר במיל' נדב קלי (24) מהר חלוץ, ורס"ר אופק מועלם (23) מירושלים, נהרגו אתמול בפיצוץ רחפן של צה"ל בצפון רצועת עזה. כך התיר לפרסם הבוקר (שישי) דובר צה"ל. מפרטי האירוע עולה כי השניים נהרגו כתוצאה מתקלה מבצעית ברחפן שהתפוצץ.

על פי נתוני צה"ל, מתחילת המלחמה נפלו 970 חיילים.

מתחקיר האירוע עולה כי האירוע התרחש אתמול סמוך לשעה 16:00, במסגרת פעילות מבצעית מתוכננת של גדוד 7007 בצפון רצועת עזה.

שני לוחמי המילואים, שהוכשרו בהפעלת רחפנים, שהו במוצב סמוך לבית חאנון והטיסו שני רחפנים מתאבדים.

השיגור הראשון הגיע ליעדו והשני התרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אל הרחפן, וככל הנראה הרימו אותו, ובשלב זה הוא התפוצץ ופצע את שניהם.

השניים טופלו בשטח ופונו במצב אנוש במסוק לבית החולים ברזילי באשקלון שם נאבקו הרופאים על חייהם עד שנאלצו לקבוע את מותם.

האירוע נחקר וכלל הכיוונים נבדקים, כולל אם הפיצוץ נגרם בעקבות שיבושים בתקשורת. זאת למרות שבמערכת הביטחון מעריכים שלחמאס אין יכולת להשתלט על רחפנים צבאיים. . הרחפן שהטיסו הלוחמים - היה מסוג "עטלף", המשמש במהלך המלחמה למשימות מבצעיות רבות ומטען הנפץ שהוא נושא בהיקף של כ-2.5 ק"ג.

הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של כל הטסות הרחפנים החמושים בכל יחידות צה"ל ובכל הגזרות המבצעיות, לעד השלמת התחקיר הראשוני.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב וכתב: "ערב חג הסוכות, בשורה קשה וכואבת על נפילתם ברצועת עזה של רס"ר (מיל') נדב קלי ורס"ר (מיל') אופק מועלם, לוחמי צה"ל בחטיבה 16. בשעה שבה עם ישראל נערך לקראת החג, שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכול. בשם מערכת הביטחון כולה, אני מבקש לחבק ולשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחותיהם. יהי זכרם של נדב ואופק ברוך".

בחודש יוני האחרון, ראאד אבו אלקיעאן, תושב חורה אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה בג'בליה ברצועת עזה. עובדי הקבלן לא הוכרו כחללי צה"ל, אף שעבדו עבור הצבא. במותם, הם זוכים להכרה שונה, מצמצמת, כ"חללי פעולות איבה" ולא כ"חללי צה"ל ומערכות הביטחון".

חלל צה"ל האחרון ברצועה, הוא סמ"ר עפרי יפה, שנפל ב-18 בפברואר מירי דו צדדי בחאן יונס. יפה, לוחם חטיבת הצנחנים ממושב היוגב שבעמק יזרעאל, נהרג במהלך בפעילות הנדסית להשמדת מבנים.