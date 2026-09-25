רס"ר (מיל') אופק מועלם (23) מירושלים שנהרג בתאונה מבצעית ברצועת עזה יחד עם רס"ר (מיל') נדב קלי, יובא למנוחות בצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל בירושלים.

הוא הותיר אחריו הורים, אח תום ואחות.

רועי, חבר קרוב של אופק, ספד לו בשיחה עם ynet: "אופק ואני חברים הכי טובים מגיל אפס. הוא התנדב לעזור לכל אחד ואף פעם לא התלונן. לא שמעתי אותו אומר משהו רע, תמיד היה חיובי. בשבוע שעבר נפגשנו כל החבורה והוא סיפר שהוא ממש שמח במילואים. מאז שאופק השתחרר הוא עשה המון ימי מילואים, גם כשלא היה לו צו, ובמהלך השנה האחרונה כשהיה סטונדט הוא היה בוחר להתנדב. מאוד אהב את החברים והמילואים. בסבב השני הוא הפך להיות מפקד במילואים. הוא אמר לי שהוא לא מסוגל לשבת בצד ולא לעבוד קשה".

אבשלום נחמני, שהיה מחנכו של אופק ז"ל בשנותיו האחרונות בתיכון, סיפר על דמותו המיוחדת. "בחור גבוה, בנוי לתלפיות. חכם, ביישן וצנוע. הראשון להתנדב לעזור. היה תלמיד מעולה, סקרן. הקורונה תפסה אותו בשיא התיכון, ועדיין הוא המשיך ללמוד בשיא הרצינות. התחבר לכל זום, הגיש כל מטלה. הוא באמת היה משהו מיוחד. נחבא אל הכלים, משכמו ומעלה".

נדב קלי (24) ז"ל הותיר אחריו הורים, שני אחים ובת זוג. הוא התגורר ביישוב הר חלוץ, כשבבית ממול גר בן כיתתו, סמ"ר איתי סעדון ז"ל, שנפל ברצועת עזה בנובמבר 2023. הוא יובא למנוחות בצהריים בבית העלמין במשגב.

השניים נהרגו אתמול בפיצוץ רחפן של צה"ל בצפון רצועת עזה. מתחקיר האירוע עולה כי האירוע התרחש אתמול סמוך לשעה 16:00, במסגרת פעילות מבצעית מתוכננת של גדוד 7007 בצפון רצועת עזה.

שני לוחמי המילואים, שהוכשרו בהפעלת רחפנים, שהו במוצב סמוך לבית חאנון והטיסו שני רחפנים מתאבדים. השיגור הראשון הגיע ליעדו והשני התרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אל הרחפן, וככל הנראה הרימו אותו, ובשלב זה הוא התפוצץ ופצע את שניהם.

השניים טופלו בשטח ופונו במצב אנוש במסוק לבית החולים ברזילי באשקלון שם נאבקו הרופאים על חייהם עד שנאלצו לקבוע את מותם.

האירוע נחקר וכלל הכיוונים נבדקים, כולל אם הפיצוץ נגרם בעקבות שיבושים בתקשורת. זאת למרות שבמערכת הביטחון מעריכים שלחמאס אין יכולת להשתלט על רחפנים צבאיים.