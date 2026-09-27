כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו כי סאהר סקר, שהיה בין המחבלים שהשתתפו בחטיפתה של נועה ארגמני ממסיבת הנובה, חוסל אתמול (שבת) בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה.

סקר תועד כשהוא רוכב על האופנוע שעליו הובלה ארגמני בכוח לתוך רצועת עזה, כשמחבלים נוספים נמצאים מאחוריה ומסביבה.

ארגמני נחטפה ממסיבת הנובה יחד עם בן זוגה אבינתן אור. לאחר שמונה חודשים בשבי היא חולצה מרצועת עזה במסגרת מבצע ארנון.

הדיווח על חיסולו של סקר מצטרף לשורה של חיסולים שעליהם הודיעו צה"ל ושב"כ בשבועות האחרונים, כחלק מהמרדף אחר המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר ובחטיפת ישראלים לרצועת עזה.

החיסולים מבוצעים במסגרת הפעילות שמובילים שב"כ וצה"ל נגד המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.

לצורך הפעילות הוקם לאחר הטבח חפ"ק ניל"י ייעודי, המשלב גורמי מודיעין מיחידות שונות, בקבע ובמילואים, ופועל לאיתור המחבלים ולסגירת מעגלים מודיעיניים ומבצעיים.

בתוך כך, הבוקר דיווחו ברצועת עזה על נפגעים בתקיפה ישראלית נוספת סמוך למסגד הלבן במחנה שאטי, ממערב לעיר עזה.